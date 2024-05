Brusque tem retrospecto favorável e jogos históricos diante do Operário-PR

O Brusque reencontra o Operário-PR nesta quarta-feira, 15, pouco mais de oito meses após as duas vitórias decisivas para o acesso à Série B. O quadricolor leva vantagem no retrospecto do confronto. A partida começa às 19h desta quarta-feira, 15, no Gigantão das Avenidas, pela quinta rodada.

Marreco e Fantasma já se enfrentaram em nove oportunidades. A equipe de Ponta Grossa (PR) é um dos adversários mais frequentes do Brusque em competições nacionais. São cinco vitórias do Brusque, dois empates e duas derrotas, com 12 gols marcados e sete sofridos.

Em 19 de novembro de 2021, o Brusque venceu por 2 a 0 no Augusto Bauer, com gols de Airton e Maurício Garcez. O triunfo garantiu, matematicamente, a permanência do quadricolor na Série B de 2022, com uma rodada de antecedência.

Na segunda fase da Série C de 2023, o Marreco obteve duas grandes vitórias, de virada. Em 17 de setembro, o Brusque venceu por 4 a 3, buscando a virada no fim do jogo. Aos 39 do segundo tempo, Olávio fez 2 a 2; aos 43, Olávio fez 3 a 2; aos 46, Dentinho fez o quarto do Brusque; e ainda deu tempo de Lucas Hipólito descontar aos 50.

Seis dias depois, em 23 de setembro, o Brusque venceu por 2 a 1 no Germano Krüger, também de virada. Olávio converteu dois pênaltis, aos 45 e aos 52 do segundo tempo.

Brusque x Operário-PR em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

