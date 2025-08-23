Em meio ao silêncio da mata fechada em Brusque, uma cascata escorre com suavidade sobre rochas cobertas de musgo, compondo um cenário preservado que transmite a sensação de isolamento e tranquilidade.

Localizado no bairro Tomaz Coelho, esse cenário interiorano se mantém protegido pela densidade da vegetação e pelo caráter privado da propriedade, o que acentua ainda mais o encanto de um lugar onde a natureza se mostra em estado puro.

Nesse refúgio verde, em que o som da água correndo pela mata reforça a atmosfera de paz, Brusque viveu um sábado de calor atípico, com os termômetros superando os 34°C em pleno inverno.

Calor em Brusque

Com efeito, o aquecimento dos termômetros, aliado ao protagonismo do sol, tornou o dia singular, conferindo à paisagem uma luminosidade vibrante.

Como consequência desse cenário atípico, o bairro Centro registrou a maior temperatura do dia em Brusque, atingindo 34,1 °C no início da tarde.

Nos demais pontos monitorados, os valores máximos então ficaram entre 31 °C e 33°C.

Entretanto, o contraste com a mudança no tempo já começa a se desenhar, diante da aproximação de uma frente fria, sinalizando trazer instabilidade ainda neste sábado.

Como consequência, a partir de domingo, 24, a queda nas temperaturas promete devolver à paisagem o tom típico do inverno, com os brusquenses voltando a circular pelas ruas mais protegidos com os casacos.

O calor em Brusque e região

Confira a seguir os picos de temperatura registrados neste sábado em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com dados então fornecidos pela rede de estações Ciro Groh.

E, após os anúncios, no fim da edição, veja também a galeria especial que revela em detalhes a beleza da cascata escondida na mata — um recanto natural de Brusque que protagonizou este sábado de calor em pleno inverno.

Brusque na cascata escondida

