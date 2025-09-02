Brusque tem tabela definida na segunda fase da Série C
Quadricolor disputa acesso com Guarani, Náutico e Ponte Preta; somando Copa SC, agenda tem quatro jogos seguidos em casa
O Brusque tem datas e horários definidos na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, após publicação da tabela detalhada pela CBF na noite desta segunda-feira, 1º. A primeira partida é contra o Náutico, às 19h deste domingo, 7, no Augusto Bauer.
Os grupos e a ordem dos confrontos já estavam pré-estabelecidos em regulamento. Para as partidas contra Guarani e Ponte Preta, na quarta e na quinta rodada, a CBF aponta pendências no Augusto Bauer.
Os laudos de vigilância sanitária e segurança têm validade até setembro, antes da realização das partidas da quarta e da quinta rodada. É necessário, portanto, realizar novas vistorias.
Domingo, 07/09, 19h – vs. Náutico
Augusto Bauer
Domingo, 14/09, 19h – vs. Ponte Preta
Moisés Lucarelli
Domingo, 21/09, 19h – vs. Guarani
Brinco de Ouro
Sábado, 27/09, 19h30 – vs. Guarani
Augusto Bauer*
Sábado, 04/10, 19h30 – vs. Ponte Preta
Augusto Bauer*
Sábado, 11/10, 17h – vs. Náutico
Aflitos
O regulamento da Série C estabelece que a segunda fase é formada por um Grupo B, formado por equipes que terminaram a primeira fase em 1º, 4º, 5º e 8º lugar; e o Grupo C, com 2º, 3º, 6º e 7º colocados. É no Grupo C que está o Brusque (6º), com Ponte Preta (2º), Náutico (3º) e Guarani (7º). A ordem das partidas também é pré-definida.
Junto à segunda fase da Série C, o Brusque disputa a Copa Santa Catarina, estreando em 10 de setembro, quarta-feira, contra o Santa Catarina, no Augusto Bauer. A mistura das duas competições fará com que o quadricolor tenha um jogo no fim de semana e outro em dia útil, já a partir deste domingo, 7.
Em meio à esta situação, o quadricolor terá quatro jogos consecutivos fora de casa entre 14 e 24 de setembro, contra Ponte Preta, Chapecoense, Guarani e Concórdia. Depois, a equipe terá quatro jogos como mandante: contra Guarani, Chapecoense, Ponte Preta e Concórdia, nesta ordem.
O técnico Bernardo Franco já destacou, na coletiva de imprensa após Brusque 2×0 CSA, que a prioridade do Brusque é a Série C. A Copa Santa Catarina ficará em segundo plano, como oportunidade a jogadores que vêm atuando pouco ao longo da temporada.
Atualização em 02/09/2025, às 11h11: texto atualizado com os motivos das pendências do Augusto Bauer para a quarta e a quinta rodada da segunda fase da Série C.
