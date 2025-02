Brusque tem três voos até Macapá para enfrentar o Trem na Copa do Brasil

Logo após a vitória por 4 a 1 sobre o Concórdia, neste domingo, 16, o Brusque iniciou viagem para enfrentar o Trem em Macapá (AP), do outro lado do país, percorrendo uma distância superior a 3,6 mil quilômetros. O deslocamento até a capital amapaense inclui três voos, com chegada prevista às 3h15 de terça-feira, 18.

Ainda neste domingo, 16, horas após o jogo, a delegação do Brusque saiu de Concórdia rumo a Chapecó, chegando perto da meia noite no hotel.

Contudo, o quadricolor saiu por volta das 5h30 para o aeroporto, voando para Guarulhos (SP) às 6h30. A equipe passa toda esta segunda-feira, 17, em São Paulo, realizando um treinamento durante a tarde.

Perto das 21h desta segunda-feira, 17, o Brusque se desloca até Belém, com chegada prevista à capital paraense pouco após a meia-noite. O voo de Belém a Macapá está agendado às 2h20 desta terça-feira, 18, e a equipe deve chegar ao hotel no Amapá por volta das 4h.

Desta forma, o quadricolor terá duas noites de sono prejudicadas. Primeiro, com a chegada a Chapecó na madrugada e saída para o aeroporto antes das 6h. Depois, com os voos de Guarulhos a Belém e de Belém a Macapá.

Somando todos os voos, o deslocamento de Concórdia a Chapecó e sem os deslocamentos internos em São Paulo, o Brusque percorrerá 3,6 mil quilômetros para o jogo contra o Trem. Em linha reta, é equivalente à distância:

– de Vila das Aves, em Portugal, até o Chipre, no leste do Mediterrâneo;

– de Natal (RN) a Abidjan, capital da Costa da Marfim;

– de Aracaju (SE) a Dakar, capital de Senegal;

– de Macapá (AP) a Holguín, em Cuba.

E pouco menor que a distância entre o estádio Augusto Bauer, em Brusque, e o Cabo Horn, no Chile, o ponto mais ao sul da América do Sul.

A programação completa do Brusque até o jogo contra o Trem

Domingo, 16:

20h – Fim do jogo Concórdia x Brusque

22h – Saída para Chapecó

23h55 – Chegada no hotel em Chapecó

Segunda-feira, 17:

5h30- Saída para o aeroporto

5h50 – Aeroporto

6h30 – Voo Chapecó – Guarulhos

8h15 – Chegada em Guarulhos

9h30 – Chegada no hotel

13h30 – Treinamento no CT da base do Palmeiras

18h30 – Jantar

19h – Saída para o aeroporto

20h50 – Voo Guarulhos – Belém

Terça-feira, 18:

0h20 – Chegada em Belém

1h40 – Embarque

2h20 – Voo Belém – Macapá

3h15 – Chegada em Macapá

4h – Chegada no hotel

Roraima em 2024

Esta não é a primeira viagem ao extremo norte do Brasil na história do Brusque. Na primeira fase da Copa do Brasil de 2024, o quadricolor viajou a Boa Vista, capital de Roraima, para enfrentar o Grêmio Atlético Sampaio (GAS).

A distância total ultrapassou os 3,8 mil quilômetros, contando o deslocamento ao aeroporto em Florianópolis e as distâncias, em linha reta, aos aeroportos de Guarulhos (SP), Brasília e Boa Vista (RR). O placar final foi 1 a 0 para o Brusque, com gol de Paulinho Moccelin.

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: