O Brusque aposta todo o resto de suas esperanças na noite deste sábado, 27, quando enfrentar o Guarani, às 19h30, no estádio Augusto Bauer. Sem nenhum ponto e sem nenhum gol na segunda fase do Brasileiro Série C, o quadricolor precisa de uma sequência perfeita e de combinações de resultados para conseguir o acesso.

Mesmo tendo chances ínfimas de acesso à Série B, o Brusque mandou seu time reserva para a partida contra o Concórdia, nesta quarta-feira, 24, pela Copa Santa Catarina. E perdeu por 2 a 1. Acumulou sua quinta derrota em seis jogos e reduziu drasticamente suas chances de classificação também na competição estadual.

Desde que garantiu a classificação à segunda fase da Série C, o Brusque só obteve um único ponto: empate em 0 a 0 com a Chapecoense, fora de casa, pela Copa SC. Perdeu os outros cinco jogos, para Náutico, Santa Catarina, Ponte Preta, Guarani e Concórdia.

Se repetir as tendências de escalação, Bernardo Franco pode por a campo um time com Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel, Alex Ruan; Diego Mathias, Guilherme Pira; Olávio.

Em uma opção com linha de quatro, uma escalação possível terá Alex Paulino no lugar de Roberto para fazer dupla de volantes com Jean Mangabeira, enquanto Biel atuaria um pouco mais à frente.

Não há desfalques por suspensão. O atacante Guilherme Pira está pendurado com dois cartões amarelos.

Sequência em casa

O Brusque inicia, neste sábado, 27, uma sequência de quatro jogos consecutivos em casa.

Sábado, 27/09 – Guarani – Série C

Segunda-feira, 29/09 – Concórdia – Copa SC

Sábado, 04/10 – Ponte Preta – Série C

Segunda-feira, 06/10 – Chapecoense – Copa SC

Guarani

O Guarani é o vice-líder do Grupo C, com seis pontos. Após perder para a Ponte Preta na primeira rodada, venceu o Náutico fora de casa e o Brusque no Brinco de Ouro. Tem três pontos de vantagem diante do Náutico, que é o terceiro colocado, e depende apenas de si para conquistar o acesso.

A preparação para a partida deste sábado inclui treinos em gramados sintéticos, na tentativa de sentir menos efeitos negativos do sobrecarregado campo sintético do Augusto Bauer. O Bugre perdeu as duas partidas que fez no Gigantinho pós-reforma, mas em contextos totalmente diferentes do atual: em novembro de 2024, na penúltima rodada da Série B; e na segunda rodada da Série C.

Se Matheus Costa repetir o time que venceu na rodada anterior, o Guarani iniciará a partida com Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos, Emerson; Kelvi Gomes, Isaque; Kauã Jesus, Diego Torres, Mirandinha; Bruno Santos. Não há pendurados nem suspensos na equipe.

Retrospecto

8 jogos oficiais

4 vitórias do Brusque

1 empate

3 vitórias do Guarani

8 gols do Brusque

8 gols do Guarani

Brusque x Guarani em tempo real

Acompanhe Brusque x Guarani com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

