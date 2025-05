O Brusque terá apenas três partidas no mês de junho, todas pelas Série C do Campeonato Brasileiro. Os intervalos que separam a oitava, a nona e a décima rodada da competição serão quinzenais, enquanto as Séries B e D seguidão normalmente e a Série A será paralisada por causa do novo Mundial de Clubes.

No próximo mês, o Brusque enfrenta Confiança (fora), Tombense (casa) e Floresta (fora). Depois, volta a campo pela 11ª rodada, contra o Figueirense, no Augusto Bauer, já em 6 de julho.

A Série C é disputada desde 2022 no formato de turno único, segunda fase em grupos e final. Em 2022, iniciou em 9 de abril e terminou em 8 de outubro. A edição seguinte, que teve o Brusque como vice-campeão, teve início em 2 de maio e final em 22 de outubro. Em 2024, a competição foi de 20 de abril a 19 de outubro.

Em 2025, o campeonato acaba sendo mais longo. A Série teve início em 13 de abril e o jogo de volta da final será em 26 de outubro. Para isto, parte da tabela foi “esticada”, com apenas três rodadas disputadas em um mês.

Nem se o Brusque eliminar o Athletico na Copa do Brasil terá mais uma partida em junho. As oitavas de final da competição só têm jogos no final de julho e no começo de agosto.

Se o Brusque não se classificar à segunda fase da Série C, sua temporada chegará ao fim em 31 de agosto, a não ser que dispute a Copa Santa Catarina ou que ainda esteja vivo na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Brusque

