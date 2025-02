Brusque terá dois novos cartórios de Registro de Imóveis; saiba o que irá mudar

Brusque contará com dois novos cartórios de Registro de Imóveis após o governador Jorginho Mello sancionar a lei 19.243. Com isso, o atual Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Brusque será denominado como o primeiro ofício. Porém, a mudança só irá ocorrer após a vacância do oficial titular, ou seja, a troca do representante do cargo.

Neste cenário, o primeiro ofício irá abranger processos de Botuverá e os bairros Águas Claras, Azambuja, Cedrinho, Centro II, Dom Joaquim, Jardim Maluche, Limeira Alta, Limeira Baixa, Limoeiro, Nova Brasília, Paquetá, Poço Fundo, Ponta Russa, Primeiro de Maio, Santa Luzia, Santa Terezinha, Souza Cruz e Zantão.

Já o segundo ofício irá ter a demanda dos bairros Bateas, Centro I, Cerâmica Reis, Guarani, Planalto, Rio Branco, Santa Rita, São João, São Luiz, São Pedro, Steffen, Tomaz Coelho e Volta Grande. Por fim, o terceiro ofício irá abranger apenas o município de Guabiruba.

Oficial substituto do Cartório de Registro de Imóveis de Brusque, Danilo Visconti afirma que até a vacância da atual serventia, não haverá qualquer alteração. Ou seja, o atual Ofício de Registro de Imóveis ainda contempla os três municípios.

Ele explica que a mudança é uma forma de descentralizar a prestação dos serviços. O local do segundo e terceiro ofício será discutido apenas após a mudança do oficial titular, que será feita por meio de concurso público, ainda sem data para ser finalizado.

