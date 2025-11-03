Brusque terá festa de Réveillon com show de fogos e apresentações
Atrações de final de ano iniciam em 22 de novembro com Natal Encantado
Atrações de final de ano iniciam em 22 de novembro com Natal Encantado
Brusque contará com um evento de Réveillon na virada de ano de 2025-26. A atração foi confirmada pela prefeitura nesta segunda-feira, 3. Serão realizados show de fogos sem estampido e apresentações. O evento será gratuito.
De acordo com o prefeito André Vechi (PL), a intenção do evento é valorizar artistas locais. A programação será divulgada em breve. Três apresentações devem ser realizadas na virada de 31 de dezembro para 1° de janeiro de 2026.
“Haverá um show de fogos sem estampido, respeitando a legislação vigente. Além disso, teremos três atrações”, antecipa o prefeito. Outros detalhes estão sendo definidos.
Vechi diz que a iniciativa de realizar uma festa de Ano-Novo partiu após uma enquete realizada em seu Instagram, no final do ano passado. A adesão positiva dos votantes levou a prefeitura a estudar como faria o evento.
A Prefeitura de Brusque também prepara a programação do Natal Encantado. As atrações de final de ano iniciam em 22 de novembro e encerram com o Réveillon em 1º de janeiro.
Quem desejar integrar a programação com algum projeto artístico ou cultural pode entrar em contato com a Fundação Municipal de Turismo (Fumtur) pelo e-mail turismo@brusque.sc.gov.br.
“Queremos que o Natal Encantado seja um momento de união e de valorização da nossa cidade. Estamos preparando uma programação diversa, para envolver a comunidade e fortalecer o espírito natalino em Brusque”, diz Juliana da Silva, diretora-geral da Fumtur.
Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje: