Brusque terá festa de Réveillon com show de fogos e apresentações

Brusque contará com um evento de Réveillon na virada de ano de 2025-26. A atração foi confirmada pela prefeitura nesta segunda-feira, 3. Serão realizados show de fogos sem estampido e apresentações. O evento será gratuito.

De acordo com o prefeito André Vechi (PL), a intenção do evento é valorizar artistas locais. A programação será divulgada em breve. Três apresentações devem ser realizadas na virada de 31 de dezembro para 1° de janeiro de 2026.

“Haverá um show de fogos sem estampido, respeitando a legislação vigente. Além disso, teremos três atrações”, antecipa o prefeito. Outros detalhes estão sendo definidos.

Vechi diz que a iniciativa de realizar uma festa de Ano-Novo partiu após uma enquete realizada em seu Instagram, no final do ano passado. A adesão positiva dos votantes levou a prefeitura a estudar como faria o evento.

Natal Encantado

A Prefeitura de Brusque também prepara a programação do Natal Encantado. As atrações de final de ano iniciam em 22 de novembro e encerram com o Réveillon em 1º de janeiro.

Quem desejar integrar a programação com algum projeto artístico ou cultural pode entrar em contato com a Fundação Municipal de Turismo (Fumtur) pelo e-mail turismo@brusque.sc.gov.br.

“Queremos que o Natal Encantado seja um momento de união e de valorização da nossa cidade. Estamos preparando uma programação diversa, para envolver a comunidade e fortalecer o espírito natalino em Brusque”, diz Juliana da Silva, diretora-geral da Fumtur.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

