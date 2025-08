Brusque terá manifestação contra governo Lula neste domingo

Será realizada neste domingo, 3, uma manifestação pacífica contra o governo Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em Brusque. A ação está marcada para acontecer às 15h na praça Sesquicentenário, em frente a prefeitura.

Conforme o Instituto Conservador de Brusque, que organiza o evento, o intuito da manifestação é de reagir diante da catastrófica gestão econômica do governo Lula e da supressão de direitos fundamentais por parte do judiciário, que tem como protagonista o ministro Alexandre de Moraes.

Ainda segundo a organização, não haverá passeata, a manifestação permanecerá na praça da prefeitura.

“O evento é organizado para todas as pessoas que estejam indignadas com a situação do país”, finalizou o ICB .

