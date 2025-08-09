Brusque terá mudança no transporte coletivo; confira novos horários

A partir da próxima segunda-feira, 11, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) de Brusque irá antecipar os horários de algumas viagens das linhas que partem do Terminal Urbano em direção aos bairros Zantão, Ponta Russa e Poço Fundo e dos respectivos bairros com destino ao terminal.

A mudança foi definida após análise técnica realizada da Setram, que identificou, por meio de relatos de usuários e acompanhamento diário da operação, que o horário atual estava resultando em atrasos na chegada de muitos trabalhadores aos seus compromissos matinais.

“A Setram tem como compromisso facilitar a mobilidade da população. Ao percebermos que o tempo estava muito justo, especialmente nos deslocamentos mais cedo, decidimos realizar ajustes para garantir mais tranquilidade aos passageiros”, disse o diretor de transporte, Filipe Carvalho.

Linhas e novos horários

Os novos horários visam ampliar a pontualidade no transporte coletivo, especialmente no início da manhã, período de maior demanda. As demais viagens e horários permanecem inalterados.

Os horários e trajetos atualizados também estão disponíveis no aplicativo “Nosso Brusque”, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos. A ferramenta permite consultar em tempo real as rotas, horários e localização dos ônibus.

Linha Terminal ↔️ Zantão

• Terminal x Zantão: das 05h50 para 05h40

• Zantão x Terminal: das 06h15 para 06h05

• Terminal x Zantão: das 06h35 para 06h30

• Zantão x Terminal: das 07h10 para 07h05

Linha Terminal ↔️ Ponta Russa / Poço Fundo

• Terminal x Ponta Russa: das 06h50 para 06h40

• Ponta Russa x Terminal: das 07h15 para 07h05