Nesta terça-feira, 5, os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, começaram o dia sob uma atmosfera notavelmente mais amena, em comparação aos mesmos períodos anteriores do mês.

Nas medições feitas através da rede Groh Estações, em várias partes da região, a apuração constatou temperaturas então abaixo dos 20°C na maioria dos locais monitorados.

A presença do céu cinzento nas primeiras horas da manhã, juntamente com a chuva fraca, contribuiu para criar uma sensação precoce de outono.

No entanto, esta atual pausa no calor tende a ser transitória, pois as previsões apontam para um retorno do abafamento em breve, no decorrer deste mês de março.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou com nossa a nossa coluna, informações abrangentes referentes à síntese mencionada anteriormente.

Convidamos você a conferir a previsão do tempo em detalhes a seguir.

Brusque e região nesta terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim inicia fornecendo uma análise da previsão do tempo para esta terça-feira, direcionada a Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Antecipamos um dia instável, caracterizado pela presença de muitas nuvens que tendem a inibir as aberturas de sol, e se porventura aparecer, será apenas por curtos períodos.

Essa predominância de nebulosidade aumenta a probabilidade de chuvas em qualquer momento do dia na região.

Embora em sua maioria sejam de fraca intensidade, não podemos descartar a possibilidade de algumas pancadas mais fortes.

Com essa tendência de maior cobertura de nuvens, menos sol e aumento da umidade, a sensação de outono precoce se fará presente.

As temperaturas máximas ao longo do dia não devem ultrapassar os 25°C, proporcionando um clima consideravelmente mais ameno em comparação ao padrão de verão até então sentido.

Clima de outono segue em Brusque

Ao analisarmos uma projeção para o restante desta semana, os simuladores meteorológicos indicam um padrão outonal transitório.

Este clima mais ameno, sem a sensação de abafamento, deve persistir em Brusque e em todo o Vale de Itajaí até sexta-feira.

Espera-se que as temperaturas máximas se mantenham entre 25 a 27°C ao longo desses dias, com madrugadas mais amenas, geralmente abaixo de 20°C na maioria das cidades.

Quanto ao risco de chuva, essa possibilidade deve ser considerada em todos esses dias, com maior incidência a partir da tarde e em direção à noite.

Apesar de o sol poder surgir em alguns momentos, a tendência é que haja uma predominância de nuvens durante esse período.

A volta do calor

Quando olhamos para uma perspectiva mais adiante, os modelos de previsão indicam o retorno do calor ao Vale do Itajaí, com temperaturas subindo acima dos 32 a 33°C já no próximo fim de semana.

Isso significa que tanto no sábado quanto no domingo, são esperadas temperaturas típicas de verão.

Com essa mudança, as trovoadas dispersas, características desta estação, também devem então fazer seu retorno.

Em uma primeira análise, observamos que a tendência de aquecimento prevista deve continuar até o fim da primeira quinzena de março.

Portanto, diante dessa perspectiva, torna-se evidente que a atual antecipação de outono é apenas temporária, uma vez que o verão ainda não terminou e a promessa de retorno do calor é iminente.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque e região durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados entre meia-noite até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

