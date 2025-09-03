Brusque termina primeira fase da Série C em 14º na média de público
Números superam os de 2023; jogo contra o CSA foi recorde quadricolor na competição
O Brusque terminou a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro com a 14ª maior (a sétima menor) média de público: 1.449 torcedores presentes por jogo. O número representa um leve aumento em relação à participação anterior na Série C, em 2023. Os dados são levantados nos boletins financeiros publicados no site da CBF e em informações oficiais dos clubes.
Entre os oito classificados à segunda fase, o Brusque fica à frente do São Bernardo e do Floresta em média de público. O quadricolor também fica acima de Ituano, Retrô, Ypiranga e Tombense.
A vitória por 2 a 0 sobre o CSA neste sábado, 30, teve a maior quantidade de torcedores no Augusto Bauer na Série C: 2.355. Na atual temporada, só dois jogos tiveram mais público: Contra o Criciúma (2.593) e contra a Chapecoense (2.782), pela oitava rodada e pelas quartas de final do Catarinense, respectivamente.
Em relação à sua participação anterior na Série C, em 2023, o Brusque aumentou sua média de público em 3,28%, subindo de 1.403 para 1.449. O clube pretende incentivar a presença da torcida com promoções na segunda fase, e a diretoria da SAF espera que os números cresçam nas próximas partidas do Brasileiro.
Os preços dos ingressos em 2025 são mais baratos do que eram em 2023, na última participação do Brusque na Série C: R$ 70, R$ 40 e R$ 30 eram cobrados há dois anos, a depender do setor. Hoje, os preços são R$ 60, R$ 40 e R$ 20.
Não há mais o setor de geral, que tinha os torcedores em pé no alambrado. Em substituição, está a arquibancada metálica na lateral do campo. O setor atrás do gol na avenida Beira Rio, antes descoberto, agora tem cobertura.
O Brusque realizou algumas promoções em 2023 para a venda de ingressos na primeira fase. A partida contra o Volta Redonda, em 14 de maio, foi no Dia das Mães. Foram colocados à disposição 1 mil ingressos gratuitos para mães, que precisavam estar acompanhadas do filho ou filha para a retirada do bilhete. O público total foi de 1.292 torcedores.
Contra o São José-RS, em 27 de maio, sócios-torcedores tiveram direito a comprar até dois ingressos extras com 50% de desconto. Consta no boletim financeiro a presença de 906 torcedores, o pior público no Augusto Bauer naquela temporada.
Na 10ª rodada, contra o Floresta, 973 torcedores estiveram no estádio, em partida que teve meia-entrada disponível a torcida quadricolor mediante doações de agasalhos.
Partidas contra Confiança e Altos tiveram promoção de arrecadação de alimentos oferecendo descontos. Os públicos oficialmente registrados foram de 1.655 e 1.242 pessoas, respectivamente, em momentos de consolidação do quadricolor no G-8 durante as últimas rodadas da primeira fase.
Em 2025, foi realizada promoção para a última rodada da primeira fase, com ingressos promocionais a R$ 10 para arquibancadas coberta e descoberta.
Em 2023, o Brusque começou a primeira fase de forma oscilante, chegando a ocupar a 14ª posição ao fim da nona rodada. Contudo, entre a 10ª e a 14ª, emendou cinco vitórias consecutiva. Duas delas, contra Floresta (10ª rodada) e Confiança (13ª rodada), em casa.
O quadricolor acabou se classificando com antecedência à segunda fase. Teve cinco vitórias, três empates e duas derrotas no Augusto Bauer na primeira fase (60% de aproveitamento). Em 2025, o Marreco obteve quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas em casa (46,67%).
