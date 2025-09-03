Brusque termina primeira fase da Série C em 14º na média de público

O Brusque terminou a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro com a 14ª maior (a sétima menor) média de público: 1.449 torcedores presentes por jogo. O número representa um leve aumento em relação à participação anterior na Série C, em 2023. Os dados são levantados nos boletins financeiros publicados no site da CBF e em informações oficiais dos clubes.

Entre os oito classificados à segunda fase, o Brusque fica à frente do São Bernardo e do Floresta em média de público. O quadricolor também fica acima de Ituano, Retrô, Ypiranga e Tombense.

A vitória por 2 a 0 sobre o CSA neste sábado, 30, teve a maior quantidade de torcedores no Augusto Bauer na Série C: 2.355. Na atual temporada, só dois jogos tiveram mais público: Contra o Criciúma (2.593) e contra a Chapecoense (2.782), pela oitava rodada e pelas quartas de final do Catarinense, respectivamente.

Em relação à sua participação anterior na Série C, em 2023, o Brusque aumentou sua média de público em 3,28%, subindo de 1.403 para 1.449. O clube pretende incentivar a presença da torcida com promoções na segunda fase, e a diretoria da SAF espera que os números cresçam nas próximas partidas do Brasileiro.

2023 x 2025

Ingressos mais baratos em 2025

Os preços dos ingressos em 2025 são mais baratos do que eram em 2023, na última participação do Brusque na Série C: R$ 70, R$ 40 e R$ 30 eram cobrados há dois anos, a depender do setor. Hoje, os preços são R$ 60, R$ 40 e R$ 20.

Não há mais o setor de geral, que tinha os torcedores em pé no alambrado. Em substituição, está a arquibancada metálica na lateral do campo. O setor atrás do gol na avenida Beira Rio, antes descoberto, agora tem cobertura.

Mais promoções em 2023

O Brusque realizou algumas promoções em 2023 para a venda de ingressos na primeira fase. A partida contra o Volta Redonda, em 14 de maio, foi no Dia das Mães. Foram colocados à disposição 1 mil ingressos gratuitos para mães, que precisavam estar acompanhadas do filho ou filha para a retirada do bilhete. O público total foi de 1.292 torcedores.

Contra o São José-RS, em 27 de maio, sócios-torcedores tiveram direito a comprar até dois ingressos extras com 50% de desconto. Consta no boletim financeiro a presença de 906 torcedores, o pior público no Augusto Bauer naquela temporada.

Na 10ª rodada, contra o Floresta, 973 torcedores estiveram no estádio, em partida que teve meia-entrada disponível a torcida quadricolor mediante doações de agasalhos.

Partidas contra Confiança e Altos tiveram promoção de arrecadação de alimentos oferecendo descontos. Os públicos oficialmente registrados foram de 1.655 e 1.242 pessoas, respectivamente, em momentos de consolidação do quadricolor no G-8 durante as últimas rodadas da primeira fase.

Em 2025, foi realizada promoção para a última rodada da primeira fase, com ingressos promocionais a R$ 10 para arquibancadas coberta e descoberta.

Desempenhos distintos

Em 2023, o Brusque começou a primeira fase de forma oscilante, chegando a ocupar a 14ª posição ao fim da nona rodada. Contudo, entre a 10ª e a 14ª, emendou cinco vitórias consecutiva. Duas delas, contra Floresta (10ª rodada) e Confiança (13ª rodada), em casa.

O quadricolor acabou se classificando com antecedência à segunda fase. Teve cinco vitórias, três empates e duas derrotas no Augusto Bauer na primeira fase (60% de aproveitamento). Em 2025, o Marreco obteve quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas em casa (46,67%).

