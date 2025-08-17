Brusque toma virada nos acréscimos para o Londrina e emenda nova derrota em casa
Quadricolor chega a cinco jogos sem vitória em casa; é a quarta derrota na Série C após abrir o placar
Quadricolor chega a cinco jogos sem vitória em casa; é a quarta derrota na Série C após abrir o placar
O Brusque conseguiu levar dois gols nos acréscimos e foi derrotado de virada pelo Londrina, por 2 a 1, neste domingo, 17, no estádio Augusto Bauer, pela 17ª rodada da Série C. Após abrir o placar no primeiro tempo com Guilherme Pira, o quadricolor abdicou de jogar no segundo tempo, com gols de Robson e Iago Teles pelo LEC.
O time brusquense perde de virada pela quarta vez no campeonato e está há cinco jogos sem ganhar em casa. Do outro lado, o Londrina está classificado e se recupera após duas derrotas consecutivas.
A partida começou com poucas emoções e oportunidades de gol. Era o Londrina quem finalizava mais, em tentativas de fora da área com Quirino, Lucas Marques e Iago Teles. Ou Matheus Nogueira defendia sem problema algum, ou a bola saía sem perigo para fora.
O placar foi aberto aos 22, na primeira chegada com mais perigo feita pelo Brusque. Em excelente articulação pela direita, Olávio fez o passe por cima para Mateus Pivô. O lateral-direito soltou a bomba. Luiz Daniel fez a defesa, mas, no rebote, Guilherme Pira avançou em alta velocidade para completar para o fundo do gol.
O Londrina tentou responder ao gol sofrido, mas tinha dificuldades para encontrar espaços de finalização. Do outro lado, o Brusque tentava contra-atacar e fazia um jogo aguerrido, com algumas boas ideias e tentativas de média e longa distância, com Diego Mathias e Thomaz. Contudo, sem chances tão claras como a do gol.
Aos 41, em bom contragolpe do Londrina pelo meio, Eliel recebeu em profundidade, na área. Antes que o camisa 10 pudesse finalizar, Alex Ruan fez um carrinho limpo, na bola, que sobrou com Matheus Nogueira. O lateral quadricolor comemorou a excelente jogada.
Contudo, aos 42, a torcida quadricolor levou um susto desnecessário. O goleiro Matheus Nogueira errou o domínio com os pés, se atrasou para fazer o passe, e Eliel entrou de carrinho. Na dividida, a bola passou perto da trave, mas saiu em tiro de meta.
O Londrina escapou de uma expulsão aos 44. Na meia-esquerda, Guilherme Pira sofreu falta duríssima de Yago Lincoln. A jogada seguiu até Diego Mathias, que escaparia sozinho com Luiz Daniel, mas foi derrubado por Wallace. Todo o estádio pediu o cartão vermelho, mas o árbitro Arthur Gomes Rabelo deu um cartão amarelo para Yago Lincoln e outro para Wallace.
A segunda etapa começou com o Brusque no ataque, mas o Londrina respondeu com bons ataques pela esquerda, em cruzamentos parados por Matheus Nogueira. O quadricolor e sua torcida começavam a se irritar cada vez mais com uma arbitragem estranha de Arthur Gomes Rabelo.
Aos seis minutos, Diego Mathias foi atingido na cabeça e ficou caído, enquanto o jogo seguiu desde a defesa do Londrina até a finalização de Maurício, de fora da área, defendida por Matheus Nogueira. Só aí o árbitro parou o jogo, com muita reclamação.
O Londrina começou, aos poucos, a pressionar o Brusque, mas sem acertar finalizações no gol. Os contra-ataques brusquenses não terminavam em chances.
Aos 30 minutos, os 10 jogadores do Brusque se posicionavam da intermediária para trás. Com todas as alterações, o quadricolor se defendia numa linha de cinco com Jean Mangabeira, Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres e Diego Mathias.
O Londrina só não empatou aos 36 porque Éverton Alemão fez uma verdadeira defesaça. Bola alçada na direita havia passado por todo mundo, até a finalização firme de Iago Teles e o bloqueio do zagueiro quadricolor com o pé, já debaixo da linha e atrás de Matheus Nogueira.
Nos acréscimos, o Brusque ainda conseguiu prender a bola no ataque, com Luizinho e Robinho. Mas pagou o preço por abdicar do jogo no segundo tempo.
Em ataque pela esquerda, Robson completou cruzamento de primeira e deixou tudo igual: 1 a 1, aos 48 minutos do segundo tempo, para total revolta da torcida.
Aos 51, o ataque foi pela direita. Após cruzamento pela direita, a defesa tenta afastar, a bola bate em Iago Teles e entra: 2 a 1. Nos minutos finais, Biel ainda levou o cartão vermelho direto, e o apito final foi seguido de muitas merecidas vaias ao Brusque.
O Brusque visita o Caxias no estádio Centenário, com início às 17h de sábado, 23. No dia seguinte, o Londrina enfrenta o Anápolis em casa, no VGD, às 16h30.
Campeonato Brasileiro – Série C
17ª rodada
Domingo, 17 de agosto de 2025
Estádio Augusto Bauer
Público total: 1.283
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Adrianinho), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan (Roberto); Jean Mangabeira, Biel; Diego Mathias, Thomaz (Alex Paulino), Guilherme Pira (Luizinho); Olávio (Robinho).
Técnico: Bernardo Franco
Londrina: Luiz Daniel; Cedric (João Vitor), Yago Lincoln (Robson), Wallace, Wellington Manzoli, Maurício; Zé Breno (Canela), Lucas Marques (João Tavares), Eliel (Vitinho); Quirino e Iago Teles.
Técnico: Roger Silva
Gol: Guilherme Pira; Robson e Iago Teles
Cartões amarelos: Jean Mangabeira, Alex Paulino, Robinho; Wallace, Yago Lincoln, Maurício
Cartão vermelho: Biel.
Trio de arbitragem (ES): Arthur Gomes Rabelo, auxiliado por Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires.
Quarto árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES).
Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50: