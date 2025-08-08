Foi iniciada, nesta quinta-feira, 7, a transferência interna dos contratos do elenco do Brusque, saindo do clube associativo à Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A transição está concluída, com o Brusque SAF formalizado na Federação Catarinense de Futebol (FCF) e na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Todos os 33 jogadores do elenco profissional foram registrados no Brusque Futebol Clube SAF. Na manhã desta sexta-feira, 8, começaram a ser transferidos os jogadores das categorias de base. Até a publicação desta matéria, foram oficializados 156 contratos da SAF no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Na prática, a CBF homologa o Brusque FC SAF como a pessoa jurídica que administra as atividades de futebol do Brusque Futebol Clube. Direitos econômicos e federativos, premiações em competições e repasses de recursos das vendas de direitos de transmissão passam ser diretamente da Sociedade Anônima do Futebol.

A criação e a venda da SAF foram confirmadas oficialmente em 30 de janeiro, em reunião entre Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. Os contratos de venda de 90% da SAF ao Grupo AVS, contudo, foram integralmente assinados somente em 21 de fevereiro.

A pessoa jurídica da atual SAF do Brusque começou como Brusque FC Ltda, aberta em 27 de janeiro, três dias antes da assembleia que aprovou a formação e a venda. Nas últimas semanas, foi feita a mudança de Limitada para Sociedade Anônima Fechada, sob a razão social Brusque Futebol Clube Sociedade Anonima do Futebol.

O gerente de futebol do Brusque, Pedro Costa, confirma já ter recebido informações sobre a conclusão da transição. E cogita que o nome “Brusque” nas tabelas do site da CBF seja substituído pelo nome da SAF nos próximos dias.

“Com muita alegria, anunciamos que o processo de transição para Brusque SAF está oficialmente concluído na CBF. Foram meses de trabalho e dedicação, sempre pensando no melhor para o nosso clube. Essa conquista simboliza a principal vitória: o Brusque já vem se estruturando e se reorganizando para um futuro mais sólido. Agora, seguimos com energia renovada para escrever um novo capítulo da nossa história, com a esperança de dias cada vez melhores para o clube e para a nossa torcida”, comenta o dirigente.

