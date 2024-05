Brusque treina no Augusto Bauer e tem novidades para enfrentar o Novorizontino

O Brusque recebe o Novorizontino em partida que começa às 17h deste sábado, 1º, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto Ianson e Olávio devem estar fora, a tendência é que Rodolfo Potiguar fique no banco, com Diego Mathias e Serrato no meio-campo. A equipe busca sua primeira vitória desde a estreia na competição.

O técnico Luizinho Vieira repetiu a escalação nos últimos dois treinos, realizados no Augusto Bauer. O estádio segue em obras, principalmente na estrutura interna da arquibancada onde ficam as cabines de imprensa. Não há pavimentação na entrada, mas o campo de jogo está praticamente pronto. Há pinturas em andamento e finalizadas, e as primeiras cadeiras estão sendo reinstaladas.

É possível que o Brusque entre em campo com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Maurício, Alex Ruan; Dentinho, Diego Mathias, Serrato, Anderson Rosa; Guilherme Queiróz e Paulinho Moccelin. A equipe realizou trabalhos táticos e encerrou com treino de bolas paradas.

A disposição dos jogadores varia, com um 4-4-2 principalmente na defesa. Serrato, entre os zagueiros, participa da saída de bola. Anderson Rosa ou Dentinho sobem mais no apoio pelos lados, e Diego Mathias atua mais pelo meio.

Lesões e cartões

As ausências do treino desta quinta-feira, 30, foram o zagueiro Ianson e o atacante Olávio, com dores musculares. Até o fechamento desta matéria, não há confirmação de diagnóstico, mas ambos devem ficar fora do jogo deste sábado. Cristovam segue fora por lesão muscular ao longo das próximas semanas. O atacante Keké faz trabalhos de transição após o estiramento muscular sofrido há duas rodadas, no jogo contra o Santos.

Os volantes Rodolfo Potiguar e Dionísio estão pendurados. O lateral Luiz Henrique está suspenso após ter recebido cartão vermelho direto no 2 a 2 com o Vila Nova, pela rodada anterior.

Momento

O Brusque começa a rodada no 18º lugar da Série B. A equipe não vence há oito jogos, sendo duas derrotas pela Copa do Brasil; dois empates e quatro derrotas pela Série B. Só nos seis jogos disputados em maio, o time levou 17 gols, metade dos 34 já sofridos em 2024. Na Série B, tem a pior defesa, vazada em 14 ocasiões.

Novorizontino

O Novorizontino é o 10º colocado, com três vitórias, um empate e três derrotas. A equipe não vencia há três partidas até vencer o Botafogo-SP fora de casa por 1 a 0 na segunda-feira, 27.

Um time possível tem Jordi; Raul Prata, Luisão, Renato, César Martins, Danilo Barcelos; Willian Farias, Marlon; Fabrício Daniel (Neto Pessoa), Paulo Vitor (Waguininho); Lucca

Os zagueiros Luisão e Renato Palm estão pendurados.

Arbitragem

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) apita a partida, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA). Diego da Costa Cidral (SC) é o quarto árbitro.

Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Andrea Izaura Maffra Marcelino.

Brusque x Novorizontino em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h30.

