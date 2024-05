Brusque ultrapassa 2 mil casos de dengue em 2024

Brusque ultrapassou 2 mil casos de dengue confirmados em 2024. Os novos números apresentados pelo Programa de Combate a Endemias nesta sexta-feira, 10, também apontam 191 casos da doença nesta semana. Segundo o levantamento, o município possui 520 focos do mosquito Aedes aegypti confirmados.

Até esta semana, já foram registrados 2188 casos de dengue em 2024. Segundo o relatório, os 191 casos confirmados da doença demonstram uma baixa no número de casos. “Muito diferente de semanas anteriores, onde os números chegam a mais de 500 registrados. Na semana anterior, o município registrou 216 casos confirmados”, consta no comunicado.

As ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa, com 379 casos. Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha, com 187 casos; Centro, com 148; São Luiz com 127; Santa Rita com 117 casos; Nova Brasília, com 101; Dom Joaquim, com 95 casos; Rio Branco com 92; Cerâmica Reis, com 88 casos; Águas Claras com 79 casos; Primeiro de Maio com 72 casos; Bateas com 68 casos; Cedrinho com 66 casos; São Pedro com 73 casos e Azambuja com 55 casos.

A contagem segue com: Guarani com 45 casos; Jardim Maluche, Limeira Alta e Limoeiro com 39 casos cada; Planalto com 28 casos; Volta Grande e Souza Cruz com 25 casos cada; Paquetá com 23 casos; Tomaz Coelho com 16 casos; Santa Luzia com 15 casos; Poço Fundo e Zantão com 11 casos cada; as localidades Ponta Russa e São João, com sete casos cada; Centro II com cinco; Cedro Alto com quatro casos e Nova Trento com um caso.

No momento, há dois pacientes internados na UTI, e dez internados em enfermaria hospitalar. O município registrou três óbitos por dengue.

Vacinação

Brusque já começou a vacinação contra a dengue. A cidade recebeu ao todo 8.647 doses, que foram destinadas à faixa etária de 10 a 14 anos. As vacinas estão disponíveis de segunda a sexta, das 16 salas de vacina, das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45, e também na Policlínica, das 8h às 20h.

As unidades com salas de vacina são: Limeira; Dom Joaquim; Planalto; Paquetá; Santa Terezinha; Santa Rita; Ponta Russa; Steffen; São Luiz; Cedrinho; Guarani; Jardim Maluche; São João; Águas Claras; rua Nova Trento e Bateas.

Neste sábado, 11, a vacina contra a dengue também será aplicada na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, das 8h às 12h.

Focos

De acordo com o levantamento do Programa de Combate a Endemias, são 520 focos espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Santa Luzia com 37 focos; Limeira com 34 focos; Cedrinho com 33 focos; São Pedro com 32 focos; Águas Claras com 31 focos; Dom Joaquim com 30 focos; Centro II com 28 focos; Bateas com 26 focos; Azambuja com 24 focos; Primeiro de Maio e Centro I, com 20 focos cada; Nova Brasília e Souza Cruz com 19 focos cada; Cedro Alto com 18 focos; Rio Branco com 17 focos; Poço Fundo e Tomaz Coelho com 16 focos cada e Guarani e Steffen com 15 focos cada.

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Santa Rita com 14 focos; Limoeiro com 11 focos; Jardim Maluche, Ponta Russa, Santa Terezinha e São Luís com nove focos cada.0

Leia também:

1. Meu pequeno milagre: brusquenses contam como superaram o “impossível” e tornaram-se mães

2. Secretário de Defesa Civil de SC vem a Brusque discutir barragem de Botuverá

3. Sine divulga vagas de emprego em Brusque; saiba como se candidatar

4. Mega-Sena: oito apostas de Brusque são premiadas no concurso 2722; veja valores recebidos

5. Tempo: veja se Brusque escapa da chuva no fim de semana do Dia das Mães

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: