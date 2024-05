Brusque vai ajudar a recuperar Eldorado do Sul e Esteio, no RS, após tragédia no estado

Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, Brusque deve centralizar os esforços para ajudar dois municípios atingidos pela enchente: Eldorado do Sul e Esteio. Brusque vai enviar suporte às cidades, localizadas na região metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), uma equipe da Defesa Civil local será enviada na noite desta segunda-feira, 13, para Eldorado do Sul. O grupo conta com quatro agentes.

O pedido partiu do prefeito do município gaúcho, Ernani de Freitas Gonçalves (PDT), via ofício ao gabinete de André Vechi. O documento foi assinado no sábado, 11, e solicita o envio da equipe “em caráter de urgência”.

Vechi também conversou com o prefeito de Esteio, Leonardo Duarte Pascoal (PL). O município receberá mantimentos de Brusque. Uma lista foi enviada e a prefeitura deve unir esforços para encaminhar a Esteio o que é necessário.

“Estive em contato na manhã desta segunda com o prefeito de Esteio. Ele me passou a relação do que estão precisando. Convidei as entidades que estão trabalhando com coleta de mantimentos para fazermos uma força-tarefa para levantar o que a cidade precisa”, completa Vechi.

Números da tragédia

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 147 mortos, conforme boletim do governo do RS, divulgado às 9h desta segunda. Há ainda 127 desaparecidos. Aproximadamente 2,1 milhões de pessoas foram afetadas em 447 municípios gaúchos atingidos.

Em Esteio, cidade que Brusque presta apoio, uma morte havia sido registrada até o dia 8 de maio. Desde então, o número de falecimentos por município em razão da enchente deixou de constar nos boletins do governo do RS.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), chegou a visitar Eldorado do Sul na quinta-feira, 9, por causa dos estragos registrados na cidade. “O município foi um dos mais atingidos pelos eventos meteorológicos de maio”, afirma o governo gaúcho em notícia sobre a visita do governador.

