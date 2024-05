Brusque vai decretar situação de emergência devido às chuvas

Em meio às chuvas e a cheia do rio Itajaí-Mirim, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), vai decretar situação de emergência. Uma reunião do Grupo Integrado de Ações Coordenadas (Grac) iniciou na sede da coordenadoria municipal de Defesa Civil às 15h deste domingo, 19.

O nível do rio Itajaí-Mirim chegou a 7,58 metros no começo da tarde, até estabilizar e começar a baixar. O nível, em tese, já é considerado de enchente, após passar a marca de 7,5 m. As três avenidas Beira Rio e ruas da cidade foram atingidas.

Recentemente, iniciaram as obras de recuperação das calçadas da Beira Rio, que foram, em parte, destruídas na enchente de novembro de 2023. As águas do Itajaí-Mirim também tomaram o trecho da Beira Rio até o bairro Rio Branco, que está em construção.

Maiores detalhes sobre o decreto serão divulgados em breve. Acompanhe a cobertura completa das chuvas em Brusque em omunicipio.com.br.

