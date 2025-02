O Brusque anunciou, nesta segunda-feira, 24, sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A competição terá sua edição de estreia em 2025, com datas ainda a serem definidas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garantiu vaga aos clubes que estão entre o 21º e o 36º lugar no Ranking Nacional de Clubes (RNC). O quadricolor é o 35º colocado.

“A presença do Brusque no Brasileirão Sub-20 marca um passo importante no desenvolvimento das categorias de base, que vem ganhando destaque no cenário estadual e nacional”, comenta o coordenador das categorias de base do Brusque, Andreone Reis.

Os outros clubes que podem participar por meio das vagas via ranking são Goiás, Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, CRB, Avaí, Vila Nova, Chapecoense, Operário-PR, Botafogo-SP, Ponte Preta, Ituano e Sampaio Corrêa.

Até então, o quadricolor vinha disputando apenas competições estaduais e regionais nas categorias de base. Em 2024, chegou a ser vice-campeão da Copa Santa Catarina Sub-21, perdendo para o Caravaggio.

No primeiro semestre de 2025, o Brusque tem três categorias do Campeonato Catarinense a disputar: Sub-15 e Sub-17, com início em 5 de março; e Sub-20, com início em 5 de abril.

Subindo aos profissionais

A temporada 2025 começa com três jogadores das categorias de base do Brusque fazendo suas estreias no time principal: o zagueiro Dionatan e os meio-campistas Lukas Graff e João Vithor. Além deles, Robson Luiz, que estreou em 2024, e Neto, que já jogou profissionalmente em 2022, seguem entrando em campo pelo time principal.

Outros jogadores integram o elenco principal, figurando, pelo menos, no banco de reservas: o goleiro Artur; o zagueiro Lucas Reis (que já entrou em campo na Série B 2024); os laterais Vinícius e Shinji Yukawa; e o volante Henrique Zen.

