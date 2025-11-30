A chegada do verão costuma reacender lembranças de espaços naturais que marcaram gerações em Brusque e região. Entre eles, a Cachoeira do Minella, no bairro São Pedro, ocupa lugar de destaque na memória coletiva.

Durante décadas, pois, o local foi cenário de encontros familiares, banhos refrescantes e tardes que entraram para a história da cidade brusquense.

Brusque nostálgica

Sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, o complexo natural tornou-se destino certo de moradores em busca de lazer nos dias quentes.

A piscina formada pelo riacho e a queda d’água cristalina eram o alívio perfeito para o calor.

O quiosque e as mesas distribuídas pelo terreno serviam de apoio para refeições e conversas que então se prolongavam pela tarde.

Refúgio preservado em Brusque

O espaço, no entanto, não está aberto à visitação pública desde meados de 1994.

Desde então, permanece preservado e recebe apenas eventos fechados mediante agendamento.

Batizados, confraternizações de fim de ano e outras celebrações familiares ainda encontram ali um ambiente reservado — sem caráter turístico, mas carregado de significado para quem o frequenta.

A vegetação exuberante continua a envolver o entorno, reforçando a sensação de isolamento e preservando a atmosfera que um dia encantou moradores e visitantes.

Assim, a Cachoeira do Minella segue como testemunha silenciosa de um tempo que não volta, mas que permanece vivo na memória da comunidade.

As belas fotos

Para quem deseja saber como está o espaço em novembro de 2025, esta edição então traz uma galeria de imagens atualizada.

Após os anúncios, será possível conferir registros que mostram os detalhes preservados e a forma como o local resiste ao passar dos anos.

Brusque na Cachoeira do Minella

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

