A chegada do verão costuma reacender lembranças de espaços naturais que marcaram gerações em Brusque e região. Entre eles, a Cachoeira do Minella, no bairro São Pedro, ocupa lugar de destaque na memória coletiva.

Durante décadas, pois, o local foi cenário de encontros familiares, banhos refrescantes e tardes que entraram para a história da cidade brusquense.

Brusque nostálgica

Sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, o complexo natural tornou-se destino certo de moradores em busca de lazer nos dias quentes.

A piscina formada pelo riacho e a queda d’água cristalina eram o alívio perfeito para o calor.

O quiosque e as mesas distribuídas pelo terreno serviam de apoio para refeições e conversas que então se prolongavam pela tarde.

O visual emblemático da Cachoeira do Minella em sua melhor forma/Foto: Ciro Groh/O Município

Refúgio preservado em Brusque

O espaço, no entanto, não está aberto à visitação pública desde meados de 1994.

Desde então, permanece preservado e recebe apenas eventos fechados mediante agendamento.

Batizados, confraternizações de fim de ano e outras celebrações familiares ainda encontram ali um ambiente reservado — sem caráter turístico, mas carregado de significado para quem o frequenta.

A vegetação exuberante continua a envolver o entorno, reforçando a sensação de isolamento e preservando a atmosfera que um dia encantou moradores e visitantes.

Assim, a Cachoeira do Minella segue como testemunha silenciosa de um tempo que não volta, mas que permanece vivo na memória da comunidade.

Um ângulo da Cachoeira do Minella que então revela sua essência/Foto: Ciro Groh/O Município

As belas fotos

Para quem deseja saber como está o espaço em novembro de 2025, esta edição então traz uma galeria de imagens atualizada.

Após os anúncios, será possível conferir registros que mostram os detalhes preservados e a forma como o local resiste ao passar dos anos.

Brusque na Cachoeira do Minella

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

