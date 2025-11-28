Brusque vence duas medalhas de ouro no taekwondo nos Jasc
Marcos Quirino e Akemi Nomura Crespi levaram o título da categoria poomsae
Marcos Quirino e Akemi Nomura Crespi levaram o título da categoria poomsae
Os atletas do taekwondo de Brusque fizeram bonito na tarde desta quinta-feira, 27, e garantiram dois ouros na categoria poomsae. Akemi Nomura Crespi e Marcos Quirino brilharam nesta nesta 64ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), em Chapecó.
Com esta vitória, Quirino garantiu o bicampeonato da categoria. As disputas da modalidade continuam nesta sexta-feira, 28.
Marcos falou do trabalho realizado para garantir o bicampeonato. “Desde o começo do ano venho participando dos eventos nacionais e eu tive um primeiro semestre que não foi tão bom, mas depois, no segundo semestre, foi incrível. Acho que eu consegui corrigir exatamente aquilo que eu estava errando, para chegar bem preparado para os Jasc”, disse.
Quirino aproveitou e explicou o grande desafio para conseguir manter o título. “Neste ano eu acho que eu me senti um pouco mais nervoso, até porque tem aquele negócio de ser o campeão. Mas limpei a cabeça quando entrei no tatame e mantive o foco,” destacou
A categoria poomsae funciona como o kata do karatê. É uma apresentação onde o atleta luta com um adversário imaginário, existe uma sequência de movimentos de ataque e defesa para serem executados.
Em uma atuação avassaladora, o futebol feminino do Brusque goleou Joinville por 6 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Condá, e garantiu sua vaga nas semifinais do Jasc.
Com o resultado, a equipe avança para a próxima fase e agora enfrenta o time de Itajaí. A semifinal está marcada para esta sexta-feira, 28, às 16h, também na Arena Condá.
As equipes de Brusque do basquete masculino e vôlei feminino também venceram suas partidas e avançaram para as semifinais.
O basquete venceu Videira por 86 a 58, enquanto a equipe da Abel Moda Vôlei, que representa Brusque no vôlei feminino, fez 3 sets a 0 diante de Florianópolis.
Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque: