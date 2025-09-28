Brusque vence Guarani em jogo com final dramático e ainda sonha com acesso à Série B
Quadricolor fez 3 a 2 no Augusto Bauer e pontuou pela primeira vez na Série C
Em jogo com um roteiro dramático, o Brusque venceu o Guarani por 3 a 2 neste sábado, 27, no Augusto Bauer, e ainda sonha com o acesso à Série B.
Raphael abriu o placar para os visitantes, Alex Ruan empatou e Diego Mathias, de pênalti, virou, já na etapa final. Alan Santos igualou novamente o marcador quando o Bugre tina um a menos, porém Éverton Alemão decretou a vitória quadricolor nos acréscimos.
Após três derrotas, o Brusque vai a três pontos e fica a três do Guarani, vice-líder do grupo B. A Ponte Preta, com dez, já está com o acesso garantido. O terceiro colocado da chave é o Náutico, com quatro.
Para o duelo no Augusto Bauer, Bernardo Franco abriu mão do esquema com três zagueiros, enquanto Matheus Costa fez justamente o contrário, colocando o experiente David Braz para formar uma linha de 5 na defesa do Guarani.
O Brusque iniciou o jogo tomando a iniciativa, mas isso não resultou em chances claras. O Quadricolor começou apostando com mais força em jogadas pela direita, com o trio Mateus Pivô, Clinton e Diego Mathias, porém a defesa do Guarani se mostrou firme para combater os vários cruzamentos e deu poucos espaços. Ao longo do primeiro tempo, Alex Ruan começou a aparecer mais, o que foi importante para os donos da casa.
O primeiro tempo ainda foi de algumas entradas duras e discussões, que resultaram em quatro amarelos, três para o Guarani.
Apesar de aparecer pouco no ataque, o Guarani conseguiu seu gol em uma jogada de bola parada. Aos 31, após cobrança de falta da direita de Diego Torres, Raphael ganhou da defesa quadricolor no alto e desviou de cabeça no canto: 1 a 0.
Após o gol, o Brusque mudou o seu foco do ataque para o lado esquerdo, com Guilherme Pira e Diego Mathias, que se movimentou muito na primeira etapa, crescendo de rendimento.
Aos 41, após cruzamento de DG, Alex Ruan se antecipou à defesa e desviou para igualar o placar: 1 a 1. Foi o primeiro gol quadricolor na segunda fase da Série C. Logo depois, aos 43, depois de lançamento longo, DG soltou para Clinton, que perdeu uma boa chance chutando fraco em cima do goleiro.
Já nos acréscimos, Diego Mathias arriscou da intermediária e mandou muito perto do gol, por pouco não fazendo a virada ainda na primeira etapa. O Brusque foi para o intervalo com dez finalizações no total, contra apenas duas do Bugre.
Para o segundo tempo, Matheus Costa fez uma mudança: Kauã Jesus na vaga de Isaque. A etapa final começou menos movimentada e o jogo foi morno por um bom tempo, com as duas equipes assustando muito pouco.
O Brusque passou a ter um pouco mais de presença ofensiva após a primeira alteração, aos 16, quando Douglas substituiu Olávio e deu mais movimentação ao ataque brusquense. Do outro lado, o Guarani teve um azar após deixar o esquema de três zagueiros: o volante Geovane, que entrou na vaga de David Braz, saiu aos 23, dez minutos após entrar, com uma lesão no ombro.
O jogo seguia sem muitas emoções até que, aos 26, Bruno Santos acertou o rosto de Clinton com o braço. Inicialmente, o juiz anotou falta e deu amarelo, mas, após checagem no VAR, marcou pênalti e ainda expulsou o centroavante bugrino. Diego Mathias foi para a bola e bateu com muita convicção para virar o placar.
Depois do gol, o técnico bugrino tirou o meia Diego Torres para a entrada do atacante Júnior Brandão e o Guarani, mesmo com um a menos, tomou a iniciativa. Aos 41, Kauã Jesus recuperou uma jogada quase perdida para ganhar um escanteio. Na cobrança, Caio Mello levantou e Alan Santos testou firme para deixar tudo igual: 2 a 2.
O Brusque se lançou para a frente na reta final, passando a pressionar. E acabou recompensado. Aos 51, Éverton Alemão arriscou um chute improvável da intermediária e venceu Dalberson para fazer 3 a 2.
Aos 54, Robson Luiz, que tinha acabado de entrar, levou vermelho. O jogo seguiu até os 61 do segundo tempo, mas o Brusque segurou a vitória.
Sequência
O Brusque joga na segunda-feira, 29, diante da Chapecoense, novamente no Augusto Bauer, pela Copa Santa Catarina, às 20h. Pela Série C, recebe a Ponte Preta no sábado, 4, às 19h30. No mesmo dia, o Guarani recebe o Náutico, às 17h.
Campeonato Brasileiro – Série C
Segunda fase – quarta rodada
Estádio Augusto Bauer
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo (Robson Luiz, min. 50/2ºt), Clinton (Roberto, min. 59/2ºt), Diego Mathias (Thomaz, min. 50/2ºt); Guilherme Pira, Olávio (Douglas, min. 16/2ºt). Técnico: Bernardo Franco
Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos, David Braz (Geovane, min. 13/2ºt [Caio Mello, min. 23/2ºt]), Emerson; Kelvi, Isaque (Kauã Jesus, intervalo), Diego Torres (Júnior Brandão, min. 34/2ºt); Mirandinha (Gabriel Silva, min. 23/2ºt), Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa
Gols: 0-1, min. 31/1ºt, Raphael. 1-1, min. 41/1ºt, Alex Ruan. 2-1, min. 33/2ºt, Diego Mathias (pênalti). 2-2, min. 42/2ºt, Alan Santos. 3-2, min. 51/2ºt,
Amarelos: Diego Mathias, Bernardo Franco (BRU); Raphael, Lucas Justen, Mirandinha (GUA)
Vermelhos: Robson Luiz (BRU); Bruno Santos (GUA)
Trio de arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Hugo Savio Xavier Correa, todos de Goiás
VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG), auxiliado por Luciano Roggenbaum (PR)
