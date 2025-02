Brusque vence o Barra e soma segunda vitória consecutiva no Catarinense

O Brusque venceu o Barra por 2 a 0 na noite deste sábado, 1º, no estádio Augusto Bauer, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Em um primeiro tempo muito movimentado e com ótima atuação quadricolor, Mateus Pivô e Guilherme Pira marcaram os gols, enquanto Matheus Nogueira fez grandes defesas.

É a segunda vitória consecutiva do quadricolor, o que não ocorria desde fevereiro de 2024, quando venceu Avaí e GAS-RS, em 24 e 28 de fevereiro, respectivamente. Na ocasição, somou ainda um terceiro triunfo, diante do Criciúma, em 3 de março do ano passado.

No primeiro dia de administração oficial da SAF, o quadricolor dorme na quarta posição do Catarinense e acumula a sétima vitória consecutiva sobre o Barra nos sete jogos oficiais entre as equipes. O adversário sofre a primeira derrota na competição após cinco empates consecutivos.

Placar aberto

O Brusque começou bem a partida, buscando pressionar o Barra, com boas jogadas pelos lados do campo. Aos 11 minutos, Gabriel Honório fez bela jogada, invadindo a área. O primeiro chute foi bloqueado, mas, mas, na segunda tentativa, a bola passou muito perto do gol, por cima. Ewerton voou para conferir.

A abertura do placar foi feita aos 14. Uma boa jogada pelo meio terminou com Guilherme Pira aplicando ótimo passe à frente. Robson Luiz, que parecia estar impedido, não foi na bola. Quem participou do lance foi Mateus Pivô, alcançando o passe e finalizando na saída do goleiro: 1 a 0

Segurando o Barra

Embora fizesse uma boa atuação, o Brusque sofria perigo, com um meio-campo mais aberto defensivamente. O Barra conseguia aproveitar os espaços. Aos 18 minutos, após cobrança de falta, a bola alçada na área desviou em Éverton Alemão. Vavá chutou, Matheus Nogueira fez excelente defesa à queima-roupa. Na sequência, o zagueiro do Barra soltou uma bomba na trave e a bola saiu.

Aos 20, Natan cobrou falta com efeito, ninguém desviou, e Matheus Nogueira, atento, voou para outra bela defesa, agora espalmando para escanteio. O camisa 1 do Brusque teve que fazer outra defesa importante em cobrança de falta de Marcelo.

O Brusque só voltou a ameaçar aos 28 minutos, com Rodolfo Potiguar chutando rasteiro com a perna esquerda. A bola passou à esquerda de Ewerton, perto do gol. Aos 30, Gabriel Honório cobrou falta com veneno e Ewerton fez bem ao dar o tapa na bola para escanteio.

A torcida pira

O Barra teve outra chance aos 34, quando Juliano recebeu livre em contra-ataque pela esquerda, cortou para dentro e chutou colocado, rasteiro, da entrada da área. Matheus Nogueira conferiu bem e pôs para escanteio.

Dois minutos depois, o Brusque dobrou a vantagem. Após quebrar a saída do Barra na intermediária, Guilherme Pira recebeu no lado esquerdo, foi cortando pra dentro e chutou. A bola ainda desviou em Guilherme Teixeira e matou a reação do goleiro Ewerton: 2 a 0.

O time visitante pareceu ter sentido o gol, sem levar o mesmo perigo de antes. Boas trocas de passe no ataque do Brusque deixavam a torcida eufórica. O time foi para o intervalo aplaudido.

Jogo morno

O segundo tempo começou mais truncado, sem chances claras para as equipes. O Barra tinha alguns chutes bloqueados e cruzamentos incompletos. Enquanto isso, o Brusque pouco se aproximava da área adversária. No máximo, ganhava alguns escanteios a partir dos 20 minutos, sem causar perigo real.

Aos 33 minutos, Paulinho Moccelin arrancou pela direita e serviu Pollero. O uruguaio cruzou para devolver, mas Ewerton estava esperto para interceptar. Quatro minutos depois, Pollero dominou passe longo e serviu Paulinho, que isolou na tentativa de fora da área.

Na sequência, o Barra forçou uma infiltração da área pelo meio. A bola chegou a Venícius, que foi travado de forma providencial por Jhanpol Torres, e o lance terminou com Pivô mandando para lateral.

Aos 44, Pollero serviu Moccelin, que cruzou para Serrato. O volante dominou bem, mas chutou em cima da marcação, podendo trabalhar outras opções.

O último grande esforço do Barra foi aos 47, quando Giovani, sem ângulo, dentro da área, carimbou a trave. Na sobra, Juliano teve chute desviado para escanteio.

Próximo jogo

O Brusque visita o Figueirense no Orlando Scarpelli, com apito inicial às 20h desta quarta-feira, 5. No mesmo dia, às 20h30, Barra e Chapecoense se enfrentam na Arena Barra FC.

Brusque 2×0 Barra

Campeonato Catarinense

6ª rodada

Sábado, 1º de fevereiro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público: 1.735

Brusque: Matheus Nogueira; Dionatan (Ianson), Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Alex Ruan; Gabriel Honório (Paulinho), Biel (Serrato), Guilherme Pira (Pollero); Robson Luiz (Paulinho Moccelin).

Técnico: Filipe Gouveia

Barra: Ewerton; Marcelo, Jean Pierre, Vavá (Guilherme Teixeira), Tenório (Elvinho); Natan, João Miguel (Venícius); Juliano, PV (Saymon), Giovani; Willians (Da Rocha).

Técnico: Renan Brito

Gols: Mateus Pivô, Guilherme Pira

Cartão amarelo: Giovani, Renan Brito; Jhanpol Torres

Trio de arbitragem: Júlio César Pfleger, auxiliado por Gianlucca Perrone de Vasconcellos e Laizi Silva

Quarto árbitro: Tiago Soares dos Santos

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: