Brusque vence o Botafogo-PB de virada e sobe no G-8 da Série C

De virada, o Brusque venceu o Botafogo-PB por 3 a 1 na noite desta segunda-feira, 28, no Almeidão, em João Pessoa (PB), pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após Rodrigo Alves abrir o placar para o Belo, o quadricolor virou ainda no primeiro tempo, com Diego Mathias; o estreante Adrianinho fechou a conta nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado, o Brusque sobe à sexta posição, conquistando sua segunda vitória consecutiva fora de casa.

Mau início

A partida começou em ritmo lento, mas o Botafogo-PB abriu o placar com sete minutos de jogo, no primeiro ataque mais promissor.

Gabriel Honório, ex-Brusque, tabelou com Igor Maduro e bateu colocado. Matheus Nogueira defendeu com rebote, que ficou para Rodrigo Alves finalizar para o fundo das redes. O atacante teve passagem pelo Brusque em 2016, quando era chamado de Pelezinho.

Não demorou para o Brusque responder. Em cruzamento rasteiro de Alex Ruan, a bola passou por todo mundo e chegou a Mateus Pivô. Na entrada da área, livre, com o gol aberto, o lateral-direito mandou por cima do gol, aos 10 minutos.

Marreco cresce

O Botafogo-PB tinha a vantagem, mas não criava oportunidades relevantes, nem pressionava em busca do segundo gol. Do outro lado, o quadricolor, lentamente, ia melhorando seu desempenho, e o adversário ia perdendo o controle.

Aos 28 minutos, Olávio recebeu de costas para o gol, fez o giro e chutou com o pé esquerdo. A bola bateu do lado de fora da rede.

Virada

Diego Mathias marcou o gol de empate aos 35 minutos. Jean Mangabeira foi bem ao ganhar a bola na intermediária e fez o passe. O camisa 27 avançou com liberdade e chutou firme, de fora da área. A bola morreu no canto direito do goleiro Michael Fracaro.

Aos 42, Alex Ruan alçou a bola na área. Michael Fracaro saiu mal do gol, na disputa que envolvia Olávio e um colega de equipe. A bola sobrou com Diego Mathias, que dominou na grande área e finalizou bem, no alto, para virar o jogo. Foi o nono gol de DG em 2025, o quinto na Série C.

O Botafogo-PB voltou a finalizar aos 46. Em bom ataque pela direita, Igor Maduro passou para Denílson. O centroavante encheu o pé e mandou por cima do gol, com algum perigo.

Belo em cima

A segunda etapa começou com grande pressão do Botafogo-PB, com as entradas de Camilo e João Diogo. No primeiro minuto, Camilo cobrou escanteio e Denílson cabeceou. A bola subiu e saiu à esquerda de Matheus Nogueira.

O Belo voltou a ameaçar aos 10. Após cobrança de falta, a bola foi desviada por Bernardo e sobrou com Igor Maduro, que finalizou de perna esquerda, como pôde. A bola bateu na trave à direita de Matheus Nogueira. Na sequência, a defesa quadricolor ainda bloqueou chute de Thallyson antes de afastar o perigo.

Aos 16, Denílson avançou pelo meio. Igor Maduro recebeu em velocidade, de frente para o gol, e chutou rasteiro. Matheus Nogueira fez grande defesa, fechando o ângulo do adversário.

O jogo continuou com o Botafogo-PB em busca do empate, enquanto o Brusque tentava espaços para raros contra-ataques. Vez ou outra, ainda conseguia manter a bola no campo de ataque, mas o goleiro Michael Fracaro era um espectador.

Minutos finais

Aos 37 minutos, após o Belo rondar a área, Guilherme Silveira chutou de trivela, de fora da área. A bola passou por cima do gol, e Matheus Nogueira voou para conferir.

Dois minutos depois, Silvinho ganhou de Mateus Pivô e cruzou da linha de fundo. Após a finalização, a torcida chega a comemorar o gol, mas a arbitragem dá tiro de meta, com a bola saindo no momento do cruzamento.

Fechando a conta

Em contragolpe aos 51, Biel e Clinton trocaram passes calmamente pela direita. Biel cruzou rasteiro e Adrianinho completou para o fundo do gol, em seu primeiro jogo pelo quadricolor.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Itabaiana às 16h de segunda-feira, 4, no estádio Augusto Bauer. O Botafogo-PB visita o CSA no sábado, 2, com apito inicial às 17h no estádio Rei Pelé.

Botafogo-PB 1×3 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

14ª rodada

Segunda-feira, 28 de julho de 2025

Almeidão, João Pessoa (PB)

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Erick (Ynaiã), Wendel Lomar, Reniê, Felippe Borges; Gama (Camilo), Igor Maduro; Gabriel Honório (João Diogo), Thallyson (Guilherme Silveira), Rodrigo Alves (Silvinho); Denilson.

Técnico: Evaristo Piza

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo (Alex Paulino); Diego Mathias (Clinton), Thomaz (Biel), Guilherme Pira (Adrianinho); Olávio (Roberto).

Técnico: Bernardo Franco

Gols: Rodrigo Alves; Diego Mathias (2), Adrianinho

Cartão amarelo: Thallyson; Matheus Nogueira, Clinton

Trio de arbitragem (PR): Murilo Ugolino Klein, auxiliado por Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich.

Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: