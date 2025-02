Brusque vence o Concórdia de virada, com goleada e três gols de Guilherme Pira

Letal e seguro, o Brusque conquistou uma enorme vitória por 4 a 1 sobre o Concórdia na noite deste domingo, 16, no Domingos Machado de Lima, pela 10ª rodada do Catarinense. Após Biteco abrir o placar, o quadricolor marcou com Rodolfo Potiguar e Guilherme Pira três vezes. O quadricolor sobe ao sexto lugar e tem vaga encaminhada nas quartas de final.

Além disso, o Brusque voltou a vencer fora de casa depois de 28 jogos, desde 28 de fevereiro. Não marcava quatro gols como visitante desde a Copa Santa Catarina de 2019, e um jogador do Brusque não marcava três gols no mesmo jogo desde Bambam, em Brusque 4×1 Tubarão, na semifinal da Copa SC de 2019. O Concórdia tem quebrada uma sequência invicta de 12 jogos no Domingos Machado de Lima.

Galo na frente

Os primeiros minutos tiveram mais pressão do Brusque, tanto com bola no ataque quanto na saída de bola adversária. Aos dois minutos, Biel cruzou, a bola desviou na zaga e Pollero cabeceou sem ângulo. A bola subiu demais e saiu com algum perigo.

Contudo, foi o Concórdia que abriu o placar, aos oito minutos. Wilgner cruzou, Éverton Alemão cortou. A bola sobrou para Biteco, que chutou firme, rasteiro, para estufar as redes de Matheus Nogueira.

Marreco empata

O Brusque não demorou a empatar. Aos 12 minutos, Paulinho Moccelin interceptou passe e arrancou até a área, onde foi derrubado por Felipe. Cinésio Mendes Júnior apitou o pênalti com convicção. Rodolfo Potiguar, em seu 250º jogo pelo Brusque, soltou uma bomba no meio do gol, com Villa caindo para seu lado direito.

Concórdia tenta

Aos 18, Biteco recebeu de Lipe Lenger, com muita liberdade. Ele encheu o pé, mas Matheus Nogueira saiu muito rápido do gol e fechou o ângulo para fazer a defesa.

Outra boa chance do Concórdia foi criada aos 28. Após cobrança de escanteio, Baseggio subiu com liberdade e cabeceou, mas a bola passou à esquerda de Matheus Nogueira, pela linha de fundo.

Virada brusquense

O quadricolor conseguia exercer pressão sobre o adversário e conseguiu a virada a partir de outro pênalti, novamente cometido por Felipe. Aos 29 minutos, Guilherme Pira fez boa jogada pela esquerda e passou para Alex Ruan. O lateral cruzou e a bola explodiu no braço aberto do camisa 3. Guilherme Pira foi para a cobrança e teve categoria para deslocar Villa e correr para o abraço.

Aos 32, o Brusque fez boa jogada para tentar o terceiro. Aproveitando erro de passe adversário, Paulinho Moccelin recebeu e abriu com Biel na direita. O camisa 7 tentou o passe cruzado e Foguinho cortou para escanteio.

Antes do intervalo, o Concórdia ainda fez Matheus Nogueira trabalhar. Aos 39, o goleiro defendeu sem rebote uma cobrança rasteira de falta de Galdezani. Três minutos depois, encaixou chute de Kenzo, de fora da área.

O primeiro tempo terminou com o Brusque melhor na partida, sentindo pouco os desfalques de Ianson e Mateus Pivô. Do outro lado, o Concórdia não tinha jogadores importantes do meio para a frente por conta de lesões, como o meia Péricles, e sentia mais estas ausências.

Matando o jogo

O Brusque conseguiu começar o segundo tempo controlando a situação. O Concórdia não conseguia atacar com volume, e Matheus Nogueira só era exigido para cortar cruzamentos sem perigo.

Aos 14 minutos, Rodolfo Potiguar fez belo lançamento para Pollero, na ponta direita. O centroavante uruguaio esteve atento e fez cruzamento na medida para Guilherme Pira completar para o fundo do gol. Foi o terceiro gol do camisa 23 no campeonato, isolando-se ainda mais na artilharia quadricolor.

Serrato quase fez o quarto gol, sendo acionado pela esquerda. Chutou bem, sem muito ângulo, e a bola passou por cima.

Guilherme pira a defesa adversária

O Concórdia esteve muito perto de um segundo gol aos 25. Bola cruzada pela esquerda passou por todo mundo e chegou a Eli Júnior, livre de marcação. Ele dominou e chutou, mas Matheus Nogueira saiu bem do gol para defender. No rebote, Kenzo chutou rasteiro e mandou para fora.

Aos 31, Guilherme Pira, suspenso da última rodada pelo terceiro cartão amarelo, fez seu terceiro gol no jogo. Robinho fez cruzamento com açúcar para o camisa 23, que cabeceou com liberdade. A bola estufou as redes à direita de Villa.

Aos 39, o Concórdia voltou a atacar com perigo. Kenzo passou para Rangel, que chutou forte de fora da área. Matheus Nogueira defendeu bem para escanteio.

Próximo jogo

O Brusque vai a Macapá (AP) para enfrentar o Trem às 20h30 desta quarta-feira, 19, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Concórdia volta a campo na última rodada do Catarinense, às 16h30 deste sábado, 22, contra o Santa Catarina, no Alfredo João Krieck.

Concórdia 1×4 Brusque

Campeonato Catarinense

10ª rodada

Domingo, 16 de fevereiro de 2025

Estádio Domingos Machado de Lima

Público total: 1.116

Renda: R$ 21.075

Concórdia: Villa; Biteco, Baseggio, Felipe, Patryck (Rangel); Pedro Marlon, Foguinho (Luan); Wilgner (Eli Júnior), Lipe Lenger (Galdezani); Pedro Alves.

Técnico: Jailson Zatta

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Carlos Biro), Serrato; Paulinho Moccelin (Neto), Biel (Robinho), Guilherme Pira (Gabriel Honório); Pollero (Robson Luiz).

Técnico: Filipe Gouveia

Gols: Biteco; Rodolfo Potiguar, Guilherme Pira (3)

Cartões amarelos: Luan; Pollero, Rodolfo Potiguar, Alex Ruan, Guilherme Pira.

Trio de arbitragem: Cinésio Mendes Júnior, auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques e Jean Marcos Chieza Colle

Quarto árbitro: Jocemar Klein

