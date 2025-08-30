Brusque vence o CSA no Augusto Bauer e se classifica à segunda fase da Série C
Em grande atuação, quadricolor não dá chance para o azar e garante a classificação com gols de Guilherme Pira e Bernardo
Em grande atuação, quadricolor não dá chance para o azar e garante a classificação com gols de Guilherme Pira e Bernardo
O Brusque venceu o CSA por 2 a 0 na noite deste sábado, 30, no estádio Augusto Bauer, pela 19ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com atuação segura, o quadricolor abriu o placar com Guilherme Pira, conseguiu segurar o desespero do CSA e garantiu a classificação aos 43 do segundo tempo, com golaço de Bernardo. A equipe brusquense passa à segunda fase, enquanto o CSA está rebaixado.
Desta forma, o Brusque encerra uma campanha de oito vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 20 gols marcados e 17 sofridos na primeira fase. A vitória encerra o jejum de cinco jogos no Augusto Bauer.
O Brusque fez um bom primeiro tempo, sempre tentando propor o jogo e pressionar o CSA. Contudo, faltava criar grandes oportunidades de gol. A estratégia com inversões de bola e cruzamentos não causou ameaças relevantes na primeira etapa.
Aos 15 minutos, Jean Mangabeira fez belo passe a Mateus Pivô, que alcançou, e cruzou. A bola passou com perigo pela área, sem o toque para completar a jogada. Aos 24, Ailton, estreando pelo Brusque, cruzou bem pela esquerda. Olávio subiu e cabeceou, mas a bola passou por cima.
O CSA estava vivo no jogo, e tinha condições de responder. A melhor chance do primeiro tempo foi do time alagoano. Aos 29 minutos, Diogo Batista alçou a bola na área, pela direita. A bola chegou a Islan, que cabeceou firme, de frente para o gol. Matheus Nogueira fez grande defesa, espalmando para o lado.
Aos 35 minutos, Diego Mathias juntou a sobra do escanteio, limpou e chutou de perna esquerda. A bola passou à esquerda do goleiro. Foi pedido novo escanteio, mas foi marcado o tiro de meta.
O Brusque abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta de Diego Mathias, Biel cabeceou e a bola bateu no travessão. Na sobra, em voleio de perna esquerda, Guilherme Pira chutou. A bola ainda desviou na defesa do CSA e estufou as redes: 1 a 0, e o terceiro gol de Pira nos últimos três jogos.
Aos seis minutos, Pira arrancou desde o campo de defesa em velocidade, mas o cruzamento dentro da área acabou bloqueado. Aos sete, Ailton cruzou rasteiro, e a zaga do CSA cortou para escanteio. Pouco depois, aos 10, Olávio fez boa jogada e passou para Biel, que serviu Guilherme Pira. O camisa 23 fez jogada individual e ganhou escanteio em chute bloqueado.
Com a derrota parcial, o CSA caía à zona de rebaixamento, na 17ª posição. A equipe alagoana tentou responder ao gol sofrido, mas tinha dificuldades, com pressa para definir as jogadas. O Brusque conseguia se defender sem grandes problemas, e Matheus Nogueira não era realmente exigido.
Do outro lado, o quadricolor tentava atacar e matar o jogo, mas sem outras boas chances como as criadas logo após o gol. E o CSA era quem tinha a posse de bola no ataque. Aos 27 minutos, defendeu uma cobrança de falta de Ciel, sem rebote. Aos 29, Ramon alçou a bola na área, mas surpreendeu Matheus Nogueira. A bola foi em direção ao gol e passou muito perto, assustando a torcida do Brusque.
O CSA tentava pressionar de todas as formas, enquanto o Brusque se defendia, ainda sem construir oportunidade para matar o jogo. A torcida apoiava em gritos de “Bruscão, eô!”
Aos 43 minutos do segundo tempo, não havia mais chances para viradas, para perder pontos bobos no Augusto Bauer. Porque Adrianinho puxou excelente contra-ataque pela esquerda, fez o breque e o passe para Bernardo. De fora da área, o volante chutou colocado, com extrema categoria, para estufar às redes à direita de Gabriel Félix. Foi seu primeiro gol com a camisa do Brusque: 2 a0.
O CSA partiu com tudo para o ataque, e a defesa quadricolor deu um jeito de se defender e cortar para escanteio. Pouco depois, Clinton arrancou em velocidade, mas adiantou demais e finalizou. Gabriel Félix fez grande defesa. Na sobra, Bernardo recuperou a bola, chutou de perna esquerda e a zaga bloqueou para escanteio.
O técnico Waguinho Dias esteve no estádio Augusto Bauer, assistindo à partida no setor de cadeiras. No comando do Brusque, o treinador conquistou o Brasileiro Série C em 2019 e o Campeonato Catarinense em 2022. É o nono treinador com mais jogos na história do clube: 56, em duas passagens: 2019 e de 2021 a 2022.
O Brusque estreia na segunda fase da Série C no próximo final de semana, com datas e horários a serem definidos. O grupo do quadricolor tem Ponte Preta, Náutico e Guarani. Enquanto isso, o CSA encerra a temporada 2025.
Campeonato Brasileiro – Série C
19ª rodada
Sábado, 30 de agosto de 2025
Estádio Augusto Bauer
Público total: 2.355
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Roberto), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino (Bernardo); Diego Mathias (Clinton), Biel, Guilherme Pira (Adrianinho); Olávio (Luizão).
Técnico: Bernardo Franco
CSA: Gabriel Félix; Diogo Batista (Guilherme Cachoeira), Betão, Islan, Roberto (Luciano); Silas (Igor Bahia), Gustavo Nicola; Ramon, Enzo; Robinho (Matias Cavalleri) e Tiago Marques (Ciel).
Técnico: Higo Magalhães
Gol: Guilherme Pira e Bernardo
Cartões amarelos: Alex Paulino; Gustavo Nicola
Trio de arbitragem (BA): Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Patrícia dos Reis do Nascimento.
Quarto árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)
Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba: