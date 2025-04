O Brusque venceu o Guarani por 1 a 0 na noite deste domingo, 20, no estádio Augusto Bauer, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Biel marcou o gol no início do primeiro tempo, em partida na qual o quadricolor soube se defender e segurar o resultado, especialmente na etapa complementar.

Com o resultado, o Brusque chega a sete partidas consecutivas sem derrota e obtém sua primeira vitória nesta edição da Série C. Em 16 jogos no ano, a equipe segue com nove gols sofridos. E o zagueiro Éverton Alemão chegou a 200 partidas com a camisa quadricolor na contagem do clube, considerando suas duas passagens.

Do outro lado, o Guarani chega a 10 partidas consecutivas sem vencer fora de casa e acumula sua quarta derrota para o Brusque nos quatro jogos como visitante diante do quadricolor.

Placar aberto

A primeira etapa foi bastante movimentada, com uma boa atuação do Brusque, apesar dos espaços deixados na defesa. O quadricolor teve sua primeira finalização aos dois minutos, quando Guilherme Pira tomou a bola na defesa do Guarani, avançou e chutou de fora da área, por cima.

O Bugre respondeu aos três minutos, quando Mateus Pivô cortou mal um cruzamento. Rafael Bilu chutou cruzado, rasteiro, e a bola passou com perigo, sem ninguém para completar.

Aos seis minutos, o Brusque abriu o placar. Guilherme Pira cobrou escanteio e Biel subiu mais que Emerson para cabecear. A bola caiu no canto esquerdo do goleiro Frec Conte: 1 a 0.

Guarani ataca

O restante do primeiro tempo teve o Guarani muito mais presente no ataque do que os anfitriões. O quadricolor parecia deixar muitos espaços entre a linha de zaga e os volantes. Sobras de escanteios e cruzamentos ficavam demais com os jogadores de verde. As finalizações, contudo, não eram as mais perigosas. Matheus Nogueira fazia defesas simples ou acompanhava a saída da bola, sem grandes sustos.

Aos 15 minutos, Deni Júnior pegou sobra de cruzamento e emendou a bomba, mas a bola passou ao lado. Matheus Nogueira apenas acompanhou.

Respostas do Marreco

O Brusque ameaçava esporadicamente, em contragolpes. Aos 11, Guilherme Pira fez ótima jogada e serviu Álvaro. Sem ângulo, o centroavante chutou fechado e conseguiu escanteio com a defesa do goleiro.

Sete minutos depois, Álvaro recebeu bola longa. Fred Conte saiu do gol e o camisa 9 quase fez um golaço por cobertura, sem ângulo. A bola bateu em cima da rede, saindo em tiro de meta. Na parte final do primeiro tempo, Diego Mathias escapou em bons contra-ataques, mas um chute bloqueado e um erro de passe impediram maiores perigos ao Guarani.

Segundo tempo

No intervalo, Filipe Gouveia substituiu Diego Mathias pelo estreante zagueiro Roberto, reforçando a defesa com uma linha de três zagueiros. O Guarani já não chegava com tanta frequência à entrada da área brusquense e já não tinha tantos espaços. Aos 13 minutos, João Victor recebeu boa bola, ajeitou e chutou de fora, sem força. Matheus Nogueira defendeu sem problemas.

O Brusque, contudo, não ameaçava Fred Conte. Guilherme Pira era a principal arma nas tentativas de contra-ataque, mas o quadricolor não conseguia encaixar as jogadas.

Aos 20 minutos, Alex Paulino fez belo lançamento a Mateus Pivô. O lateral-direito chegou à área, tentou o chapéu e cai no duelo com a marcação. A torcida pede pênalti. Na sobra, Biel emendou chute de muito longe e Fred Conte defendeu.

Brusque ameaça

A melhor chance do Brusque desde o gol de Biel foi criada aos 24 minutos. Álvaro recebeu na entrada da área, avançou e chutou bem, rasteiro. A bola passou tirando tinta do pé da trave, à esquerda do goleiro.

Na sequência, o Guarani fez ótima jogada pela esquerda. O cruzamento rasteiro foi afastado por Alex Ruan, de forma providencial.

Instantes finais

Com a defesa muito mais segura do que no primeiro tempo, o Brusque segurou o Guarani com alguma tranquilidade. O Guarani não conseguia finalizar com perigo de fora da área e as bolas alçadas eram afastadas pela defesa brusquense.

Aos 45, Cristiano recebeu boa bola e chutou cruzado. Ficou aberta demais para ir ao gol e fechada demais para alguém completar para o gol. Ela acabou indo para fora.

O Guarani ainda teve Sarará expulso aos 49, por falta dura sobre Vinni Faria, outro estreante do Brusque. Após o apito final, Anderson Leite levou um segundo cartão amarelo por reclamação.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Ypiranga às 19h de domingo, 27, no Augusto Bauer. O Guarani visita o Caxias no Centenário, com apito inicial às 19h30 de segunda-feira, 28.

Brusque 1×0 Guarani

Campeonato Brasileiro – Série C

Segunda rodada

Domingo, 20 de abril de 2025

Estádio Augusto Bauer, Brusque

Público total: 1.645

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias (Roberto), Biel (Vinni Faria), Guilherme Pira (Paulinho Moccelin); Álvaro (Pollero).

Técnico: Filipe Gouveia

Guarani: Fred; Lucas Justen (JP Galvão), Raphael, Lucas Rafael, Emerson; Mateus Sarará, Caio Mello (Anderson Leite); Isaque (Pablo), João Victor, Rafael Bilu (Cristiano); Deni Júnior (Samuel).

Técnico: Maurício Souza

Gol: Biel

Cartão amarelo: Diego Mathias, Paulinho Moccelin; Anderson Leite (2) Caio Mello, Sarará (2), Lucas Rafael, Maurício Souza

Cartão vermelho: Sarará e Anderson Leite

Trio de arbitragem (GO): Anderson Ribeiro Gonçalves, auxiliado por Tiago Gomes da Silva e Hugo Sávio Xavier Corrêa

Quarto árbitro: Célio Amorim (SC)

