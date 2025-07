Brusque vence o Maringá fora de casa e volta ao G-8 da Série C

O Brusque deu fim ao seu jejum de vitórias nesta segunda-feira, 14, vencendo o Maringá por 2 a 0 no estádio Willie Davids, pela 12ª rodada da Série C. Após uma primeira parte dominada pelos anfitriões, o quadricolor manteve o jogo sob controle com os gols de Diego Mathias, de pênalti, e de Guilherme Pira. Com o resultado, o quadricolor volta ao G-8, ocupando o sétimo lugar.

A partida marcou a estreia do técnico quadricolor Bernardo Franco, expulso na segunda etapa. O Brusque encerra a sequência de quatro partidas sem vencer, enquanto o Maringá chega a nove jogos sem vitória, sendo oito deles pela Série C.

O meio-campista Biel foi o principal desfalque do Brusque para a partida, confirmado oficialmente apenas horas antes do jogo. Ele já não havia completado o treinamento de sexta-feira, 11, no CT do América. Durante a partida, Mateus Pivô foi substituído.

A partida chegou a ser paralisada aos 42 minutos do segundo tempo por um episódio de violência por parte de torcedores do Maringá. Um rojão, arremessado pela torcida, estourou muito próximo da assistente de arbitragem Alvani Brito Nunes. Ela pediu o atendimento ao árbitro Marcos Mateus de Sousa. Instantes depois, outros artefatos foram jogados. A partida acabou sendo retomada.

Maringá desperdiça

A partida começou aberta, com algum equilíbrio, mas sem as equipes realmente conseguirem se aproximar de um gol. Até que, aos 13 minutos, Matheus Nogueira fez grande defesa após cabeceio. A bola sobrou com gol aberto e goleiro caído para Cristovam. O veterano lateral-direito, ex-Brusque, na pequena área, mandou por cima do gol.

O Maringá passou a dominar completamente a partida na etapa inicial. Do outro lado, o Brusque errava muitos passes e não se encontrava em campo. Aos 18 minutos, Jhow Alecxander virou chutando da entrada da área e a bola passou à esquerda de Matheus Nogueira, com muito perigo.

A pressão do Dogão era constante, mas parava em intervenções da defesa ou de Matheus Nogueira. Aos 35 minutos, o goleiro fez boa defesa em chute de Evanderson.

Aos 37, Júlio Rodrigues finalizou de dentro da área. Matheus Nogueira fez a defesa parcial, mas a bola bateu no travessão e na linha. O Maringá pediu o gol, mas, corretamente, não foi atendido.

Marreco bica

Em bom ataque pela esquerda, o Brusque inverteu o que se desenhava na partida até então. Guilherme Pira recebeu de Alex Ruan na área e caiu na disputa com a marcação. Foi marcado o pênalti.

Diego Mathias então, se mostrou como uma provável causa das temperaturas tão baixas recentemente em Brusque e região. Envolto em uma massa de ar polar, deslocou o goleiro Tony com muita categoria. Em uma cobrança mansa, rasteira, no meio do gol, a bola chegou tranquila às redes: 1 a 0, aos 44 minutos.

O Maringá tentou manter a pegada após o gol sofrido, e Matheus Nogueira foi exigido aos 49, fazendo mais uma boa defesa.

Vantagem dobrada

O Brusque voltou bem nos primeiros minutos do segundo tempo. Conseguia manter a bola longe de sua área, retendo mais a bola e contando com mais erros de passe do Maringá.

Aos 18 minutos, o quadricolor aproveitou bem o lapso de atenção do Maringá. Guilherme Pira recebeu boa bola e dominou na frente de Jhow Alecxander. Partiu para cima, gingou, achou o espaço na área e chutou cruzado, rasteiro. A bola morreu no canto esquerdo de Tony: 2 a 0.

Expulsão

Os ânimos do jogo já estavam quentes há algum tempo. O árbitro Marcos Mateus de Sousa não marcava qualquer falta e as equipes reclamavam de faltas, especialmente o Maringá.

Aos 25 minutos, Rhuan foi cobrar lateral rápido e o técnico Bernardo Franco fez questão de atrapalhá-lo com o corpo. Isto gerou uma confusão generalizada que durou por alguns instantes. O único cartão neste tumulto foi o vermelho, para o estreante técnico quadricolor.

Minutos finais

A partida ficou totalmente controlada após o segundo gol. Em um raro ataque do Maringá na etapa complementar, já aos 38 minutos, Ibson chutou de longe e Matheus Nogueira fez defesa em dois tempos, sem problemas.

Após a paralisação por conta do rojão arremessado no campo, o Maringá se aproximou de seu primeiro gol, mas Matheus Nogueira interveio com três defesas. A melhor delas, aos 45, foi em belo chute de Zé Vítor, de fora da área.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Retrô no estádio Augusto Bauer às 19h de domingo, 20. No dia anterior, o Maringá visita o ABC no Frasqueirão, com apito inicial às 17h.

Maringá 0x2 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

12ª rodada

Segunda-feira, 14 de julho de 2025

Willie Davids, Maringá (PR)

Maringá: Tony; Cristovam (Robertinho), Jhow Alecxander, Tito, Max Miller, Rhuan (Yugo Masusake); Evanderson (Ibson), Vinícius Amaral (Danielzinho), Zé Vítor; Negueba (Raí Natalino) e Júlio Rodrigues

Técnico: Jorge Castilho

Brusque: Matheus Nogueira; Roberto, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô (Thiago Freitas), Jean Mangabeira, Alex Paulino (Bernardo), Alex Ruan; Diego Mathias, Guilherme Pira (Neto); João Veras (Luizão).

Técnico: Bernardo Franco

Gols: Diego Mathias e Guilherme Pira

Cartões amarelos: Danielzinho, Max Miller; Alex Ruan, Jean Mangabeira, Bernardo e Alex Paulino

Cartão vermelho: Bernardo Franco

Trio de arbitragem (TO): Marcos Mateus de Sousa, Fernando Gomes da Silva e Alvani Brito Nunes.

Quarto árbitro: André Ricardo Martins (PR)

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: