O Brusque venceu o Olaria por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 6, no estádio Luso-Brasileiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. Jhanpol Torres abriu o placar, Gabriel empatou, e Diego Mathias fez o gol da vitória brusquense. O quadricolor ainda teve um pênalti desperdiçado por Guilherme Pira, antes da abertura do placar.

É a terceira vez que o Brusque chega à terceira fase da Copa do Brasil, após as campanhas de 2020 e 2024. O quadricolor acumula cinco partidas consecutivas sem perder.

Brusque em cima

O Brusque começou controlando o jogo desde o início, partindo para cima do Olaria. Aos quatro minutos, Alex Ruan soltou uma bomba sem ângulo. Victor Hugo espalmou para a frente e o rebote ficou com a zaga. Rodolfo Potiguar soltou a bomba em jogada ensaiada de falta, aos cinco minutos. Victor Hugo espalmou a bola rasteira para escanteio.

Contudo, havia momentos em que faltava a finalização. O quadricolor rondava a área, trocava passes, mas chutava pouco. Bolas alçadas na área não rendiam grande perigo.

Aos 18, Paulinho Moccelin recebeu cruzamento, dominou, chutou de perna esquerda e Victor Hugo fez ótima defesa.

Olaria assusta

Com o Brusque o tempo todo em cima, havia espaços para o Olaria contra-atacar. Bastava o Azulão acertar os passes e o momento. Aos 19 minutos, Matheus Gama arrancou em velocidade e acionou Wendel Manga, contra dois defensores do quadricolor. O atacante, em posição duvidosa, cara a cara com Matheus Nogueira, mandou para fora, à direita do goleiro. O jogo teve a parada técnica na sequência.

Aos 26 minutos, o Olaria fez belo ataque pela esquerda. Kauã cruzou para Matheus Gama, que girou para um lado, para o outro e perdeu o tempo. Éverton Alemão fez o desarme providencial para anular o perigo.

Pênalti perdido

Guilherme Pira criou ótima chance de abrir o placar, mas também a desperdiçou. Aos 29 minutos, recebeu de Alex Ruan dentro da área, carregou a bola e caiu na tentativa de desarme de Recife, com carrinho. Foi marcado o pênalti.

O próprio Pira foi para a cobrança. A bola foi à meia altura, sem ir muito ao canto, e Victor Hugo leu bem o lance para a defesa. No rebote, a defesa afastou o perigo. O pênalti deveria ter sido repetido por conta de invasão na área por conta do Olaria.

Placar aberto

Contudo, o Brusque não teve tempo para se abater. Aos 33, Guilherme Pira recebeu em velocidade e deixou o goleiro para trás. Fez o chute já sem ângulo e a bola teria entrado se não fosse Formigão, cortando para escanteio com um carrinho.

Robinho cobrou com categoria e Jhanpol Torres fez ótimo cabeceio. Victor Hugo ainda tocou na bola, mas ela balançou as redes: 1 a 0, com o primeiro gol do colombiano vestindo a camisa do Brusque.

O quadricolor seguiu em cima. Aos 42 minutos, em bela jogada, Guilherme Pira saiu costurando pela grande área, mas o chute cruzado saiu fraco. Victor Hugo fez a defesa.

Lá e cá

A segunda etapa começou muito movimentada. Logo nos primeiros instantes, Diego Mathias fez o passe para Rodolfo Potiguar, que vinha de trás. A bomba rasteira do Pitbull explodiu na trave, à direita do goleiro.

O Olaria respondeu aos três minutos. Matheus Gama fez belo passe para Wesley Manga, que invadiu a área e soltou a bomba. Matheus Nogueira fez grande defesa com o braço direito.

Aos cinco minutos, Alex Ruan cruzou rasteiro e Victor Hugo cortou mal. Gabriel Honório chutou de primeira e Xande bloqueou quase debaixo da linha. Era a grande chance de dobrar a vantagem.

A partida seguia em aberto. O Olaria seguia lutando por um empate, enquanto o Brusque desperdiçava chances. Aos 18, Alex Ruan soltou a bomba, Victor Hugo bateu roupa e Diego Mathias não conseguiu finalizar bem, mandando de primeira por cima.

Olaria empata

Todas as chances desperdiçadas pelo Brusque até então foram penalizadas aos 26 minutos. Ryan fez ótimo lançamento a Gabriel, que finalizou de perna esquerda, na saída de Matheus Nogueira: 1 a 1.

O Brusque ficou perdido com o gol. Filipe Gouveia havia queimado as cinco substituições com 16 minutos do segundo tempo. O Olaria, com o empate, começava a gostar do jogo, que começava a ficar perigoso.

Diego Mathias decide

Coube a Diego Mathias resgatar alguma tranquilidade ao Brusque. Aos 36 minutos, recebeu fantástico lançamento de Rodolfo Potiguar, fintou para cima de Brenner e finalizou firme, no contrapé de Victor Hugo: 2 a 1.

O Olaria pressionou nos minutos finais, especialmente em bolas paradas, mas sem finalizações com perigo.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo no segundo fim de semana de abril, para visitar o Ituano em sua estreia no Brasileiro Série C. O Olaria tem pela frente a Série A2 do Campeonato Carioca, com início em maio.

Olaria 1×2 Brusque

Copa do Brasil

Segunda fase

Quinta-feira, 6 de março de 2025

Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

Olaria: Victor Hugo; Rossales, Brenner, Jefferson Formigão, Kauã (Xande); Recife, Victor Costa (Jajá), Thaleco, Anderson (Gabriel); Matheus Gama (Yuri) e Wesley Manga (Ryan).

Técnico: Marcus Alexandre

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ítalo), Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Biel (Lukas Graff); Paulinho Moccelin (Carlos Biro), Robinho (Gabriel Honório), Guilherme Pira (Diego Mathias); João Veras.

Técnico: Filipe Gouveia

Gols: Gabriel; Jhanpol Torres, Diego Mathias

Cartões amarelos: Thaleco, Yuri; Jhanpol Torres, Diego Mathias

Trio de arbitragem (AL): Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva.

Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: