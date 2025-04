Brusque vence o Ypiranga em casa e segue sem sofrer gols na Série C

O Brusque venceu o Ypiranga por 1 a 0 na noite deste domingo, 27, no estádio Augusto Bauer, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em partida com um ótimo segundo tempo do quadricolor, Jean Mangabeira marcou o gol da partida, em cobrança de escanteio de Guilherme Pira. A equipe comandada por Filipe Gouveia chega a sete pontos, empatado na pontuação com o líder, Londrina, e com equipes como Ituano, Maringá e Ponte Preta.

A partida marcou a estreia do lateral-direito chileno Simón Contreras, substituindo Mateus Pivô, que saiu com dores. Antes do apito inicial, Alex Ruan e Éverton Alemão foram homenageados pelo clube, recebendo suas camisas por terem chegado às marcas de 150 e 200 jogos pelo quadricolor, respectivamente.

Pouco a mostrar

Os primeiros instantes foram de pressão do Brusque, mas o Ypiranga encaixou melhor a marcação a partir dos 10 minutos. As equipes alternaram alguns momentos de presença no ataque, e foi o quadricolor quem esteve mais no ataque. Ainda assim, não havia finalizações claras, de grande perigo, e os goleiros mal sujaram seus uniformes.

Enquanto os visitantes tinham raros chutes tortos ou desviados, que não causavam grande perigo, o Brusque tentava diversos ataques pelas laterais. Cruzamentos de Biel, aos cinco minutos, e de Mateus Pivô, aos 29, tiveram a bola cruzando a área sem ninguém do quadricolor para completar.

Dois chutes brusquenses mexeram um pouco mais com a torcida. Aos 22, Jean Mangabeira pegou a sobra de cobrança de falta e emendou uma bomba. Houve desvio e ela saiu em escanteio, passando perto, à direita do goleiro Edson.

Aos 46, Alex Paulino pegou a bola que escapou de uma dividida na intermediária, avançou e chutou. A bola ainda foi amortecida pela defesa do Ypiranga e ficou mais fácil para Edson, que não deu rebote.

Thomaz e Vinni Faria entraram no intervalo e a primeira jogada do Brusque no primeiro tempo teve ambos. Vinni Faria prendeu bem a bola e passou para Thomaz, que levantou na área. Álvaro não acertou bem o cabeceio e a bola subiu mais do que devia, saindo em tiro de meta.

Brusque na frente

O Ypiranga tentou responder imediatamente, mas ainda sem causar grande perigo. O Brusque, por outro lado, começou a gostar do jogo. Chute de Alex Ruan, de perna direita, teve leve desvio e saiu em escanteio aos oito minutos.

Aos 12, o Brusque abriu o placar em cobrança de escanteio. Guilherme Pira cobrou com efeito e Jean Mangabeira subiu alto para cabecear e fazer o gol, aproveitando a saída precipitada de Edson. O gol foi no mesmo ponto e nas mesmas traves do gol marcado por Biel na vitória sobre o Guarani, novamente com cobrança de Pira.

Ypiranga responde

O quadricolor seguiu buscando o ataque e parecia mais perigoso, também aproveitando os espaços deixados por um Ypiranga que buscava o empate. Vinni Faria e Guilherme Pira se destacavam na frente, em meio uma atuação segura da equipe.

Aos 15 minutos, o Ypiranga respondeu, após uma falta quase la linha da grande área, no lado esquerdo do seu ataque. Por centímetros, não foi um pênalti. Marlone, ex-Brusque, cobrou com muito efeito. Matheus Nogueira defendeu como pôde e a zaga quadricolor afastou na sequência.

A maior chance do Ypiranga foi aos 22 minutos. Maxwell pegou a sobra de uma dividida e emendou uma bomba. Matheus Nogueira apareceu de forma providencial, voando para fazer grande defesa.

Minutos finais

O Brusque levou um susto aos 44 minutos. Em cruzamento à meia altura pela esquerda, Maxwell se descolou da marcação e se jogou para completar com o pé. Por pouco ele não alcançou, e a bola saiu em tiro de meta.

A resposta quadricolor foi aos 45, com Pollero. Após escanteio cobrado por Pira, o uruguaio cabeceou, mas a bola passou por cima. Aos 50, no último lance de perigo, Guilherme Pira ainda mandou um balaço de fora da área e Edson se esticou todo para mandar para escanteio.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo nesta quinta-feira, 1º, às 16h, na Arena Joinville, para enfrentar o Athletico no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Ypiranga tem o CSA como próximo adversário, com apito inicial às 16h30 de domingo, 4, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Pela Série C, o Brusque visita o Náutico para partida às 19h de domingo, 4, nos Aflitos.

Brusque x Ypiranga

Campeonato Brasileiro – Série C

Terceira rodada

Domingo, 27 de abril de 2025

Estádio Augusto Bauer, Brusque

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Simón Contreras), Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino (Vinni Faria); Diego Mathias (Thomaz), Biel (Carlos Biro), Guilherme Pira; Álvaro (Pollero).

Técnico: Filipe Gouveia

Ypiranga: Edson; Vitor Marinho (Rian), Willian Gomes, Igor Morais, Caíque; Charles, João Paulo (Jean Pyerre), Lucas Ramos (Marlone); Felipe Marques (Danielzinho), Roger; Cristiano (Maxwell).

Técnico: Matheus Costa

Gol: Jean Mangabeira

Cartão amarelo: Alex Ruan; Cristiano.

Trio de arbitragem (TO): Alisson Sidnei Furtado apita a partida, auxiliado por Fabio Pereira e Cipriano da Silva Sousa

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

