Brusque vence primeira na Copa Santa Catarina e entra na briga por vaga às quartas de final
Quadricolor fez 2 a 0 no Concórdia no Augusto Bauer
Após a primeira vitória na segunda fase da Série C no sábado, 27, o Brusque conquistou nesta segunda-feira, 29, também o seu primeiro triunfo na Copa Santa Catarina.
Jogando no Augusto Bauer, o Brusque fez 2 a 0 no Concórdia pela quarta rodada do grupo B da competição. Luizão e José Ítalo marcaram os gols do Quadricolor.
Com a vitória, o Brusque é o terceiro colocado do grupo, com quatro pontos, um atrás da Chapecoense, que está em segundo, com cinco. O Concórdia, que é o atual campeão, cai para a lanterna, com três. O líder da chave é o Santa Catarina, com dez.
Pela primeira vez na competição, Bernardo Franco comandou o Brusque à beira do gramado, enquanto vários dos titulares foram relacionados pela primeira vez, mas começaram no banco.
Desde o início, o Quadricolor tomou a iniciativa e, com menos de um minuto, já assustou o goleiro Sivaldo, inclusive acertando o travessão em uma cobrança de escanteio de Thomaz.
Depois de um início forte, o Brusque demorou para voltar a criar boas chances, mas tampouco o Concórdia assustou.
O Brusque passou a ser mais presente no ataque quando Danielzinho começou a aparecer. O lateral-direito realizou várias tentativas, algumas erradas, mas uma deu certo. Aos 26, o lateral encontrou Luizão, que cabeceou forte para vencer Sivaldo: 1 a 0.
Após o gol, o Quadricolor seguiu apostando em ataques pela direita, enquanto o Concórdia foi quase inofensivo. Tucão, que marcou os dois gols da vitória sobre o Brusque na rodada passada, pouco apareceu e a melhor chance dos visitantes veio aos 37. Após chute rebatido, Modesto, que fez a sua estreia, ficou com a bola com espaço dentro da área e chutou rasteiro, mas André Luiz defendeu bem.
Aos 44, o Brusque voltou a chegar bem. Após saída errada do Concórdia, Thomaz retomou e chutou de fora da área, mas parou em bela defesa de Sivaldo na última oportunidade do primeiro tempo.
O Brusque manteve o domínio territorial na segunda etapa e seguiu com o controle do jogo, mas atacando mais pela esquerda do que pela direita, enquanto o Concórdia só conseguiu assustar em iniciativas individuais do meio Cocote. Aos 14, ele recebeu pela esquerda, limpou a marcação e chutou bonito, exigindo bela defesa de André Luiz.
Mas foi pouco para ameaçar a vitória do Brusque. Bernardo Franco ainda usou alguns de seus titulares na etapa final — Olávio, Guilherme Pira, Alemão e Jean Mangabeira entraram –, mas foram os jogadores que iniciaram o duelo que acabaram resolvendo.
Aos 26, José Ítalo recebeu ótimo passe de Jhonny Lucas pela esquerda, driblou o goleiro e, com pouco ângulo, finalizou rasteiro para o fundo das redes: 2 a 0.
O Concórdia ainda tentou uma pressão final, mas o Brusque se defendeu bem e cedeu poucos espaços ao rival, confirmando a segunda vitória seguida.
O Brusque volta a campo no sábado, 4, diante da Ponte Preta, em casa, às 19h, pela Série C. Pela Copa Santa Catarina, o Quadricolor joga novamente no Augusto Bauer na segunda-feira, 6, às 20h, diante da Chapecoense. Já o Concórdia recebe o Santa Catarina no domingo, 5, às 15h.
Copa Santa Catarina
3ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer, Brusque
Público: 339 torcedores
Brusque: André Luiz; Danielzinho (Thiago, min. 38/2ºt), Roberto (Alemão, min. 30/2ºt), Maurício, José Ítalo; Carlos Santos (Jean Mangabeira, min. 30/2ºt), Jhonny Lucas, Thomaz; Ailton, Luizão (Guilherme Pira, min. 21/2ºt), Robson Luiz (Olávio, min. 21/2ºt).
Técnico: Bernardo Franco
Concórdia: Sivaldo; Elivelton, Jackson, William, Douglas; Darlan Bispo (Kauã Felipe, min. 45/2ºt), Cauã Godoy (Luiz Felipe, min. 45/2ºt), Cocote, Jeferson (Palacios, min. 21/2ºt); Emerson Tucão (Pedro Arthur, min. 21/2ºt), Modesto (Abrhaão Linkoln, min. 37/2ºt).
Técnico: Maurinho
Gols: 1-0, min. 26/1ºt, Luizão. 2-0, min. 26/2ºt, José Ítalo
Amarelos: Ailton, Roberto, Jhonny Lucas, Jean Mangabeira, Olávio (BRU); Douglas (CON)
Arbitragem: Igor da Silva Albuquerque apita o jogo, auxiliado por Laurindo Schaeffer Bianchezzi e Rodrigo Costa Teixeira. Mauricio Miranda da Rosa é o quarto árbitro
