Brusque venceu a primeira em casa, mas falta muito para a sequência

O Brusque venceu o Guarani sem fazer um grande jogo, com apenas 40% de posse de bola, mas ganhou, e é isso que importa. Ainda que o adversário esteja na lanterna, era necessário não perder pontos dentro de casa e ganhar um pouco de confiança para o que vem pela frente. No domingo, 27, o jogo é contra um time melhor, o Ypiranga, que vem de vitória em casa contra o Itabaiana.

O técnico Filipe Gouveia fez o que muitos chamam de “ganhar por uma bola”. O time fez 1 a 0 logo aos sete minutos em uma bola de escanteio e, já no intervalo, ele tratou de fechar a casinha colocando mais um zagueiro no lugar de Diego Mathias.

A retranca deu certo mais pela incompetência ofensiva do Guarani. Se o time tivesse tomado o empate ou até perdido, o treinador não seria poupado das críticas da torcida. Mas o time ganhou. Mesmo assim, não acho que essa deva ser a melhor estratégia. O ataque pouco rendeu, com o goleiro adversário quase não trabalhando. No segundo tempo, só houve uma real chance de perigo, com o atacante Álvaro chutando pra fora.

Fico um pouco na dúvida sobre a visão de jogo do técnico quadricolor para essa primeira fase da Série C. Talvez no domingo a gente tenha uma ideia melhor. Mas me preocupa a falta de poder ofensivo e pressão do time do Brusque. O centroavante Álvaro que o diga, diante da escassez de bolas que chegam. Nem todo time vai ter ataque fraco como o Guarani. Vai ter muita pedreira ainda pela frente.

Amador

Começa neste final de semana o campeonato municipal de futebol amador de Brusque, que neste ano terá nada menos que quinze equipes participando, e premiação em dinheiro até o quarto colocado.

A primeira fase terá os quinze clubes divididos em três chaves de cinco, classificando os dois primeiros de cada grupo, mais os dois melhores terceiros, para as quartas-de-final. A decisão acontecerá em jogo único, no estádio Augusto Bauer.

Outro fato da edição deste ano é que o time do Vidraçaria Azaleia/América, campeão da temporada passada, não estará em campo para defender o seu título. Em tese, vai distribuir bons jogadores para as outras equipes.

Botuverá

Quem está na reta final é o campeonato municipal de futsal de Botuverá, que tem levado grande público ao Ginásio do Imigrante. Neste sábado, 26, acontecem as semifinais, entre Primos Móveis x MEC (19h) e Los Bandoleiros x Grêmio (20h). A decisão acontece na próxima sexta-feira, dia 2 de maio.

