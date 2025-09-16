Brusque visita a Chapecoense em confronto de times alternativos pela Copa SC

O Brusque enfrenta a Chapecoense na Arena Condá às 20h desta quarta-feira, 17, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina. A equipe terá escalação alternativa contra um misto de Sub-20 e time B da Chape. É necessária a recuperação quadricolor na competição, após a derrota na estreia em casa diante do Santa Catarina.

Os jogadores relacionados para a partida treinaram nesta terça-feira, 16, no CT do América, sob o comando de Bernardo Franco. O treinador instruiu os jogadores sobre posicionamento e movimento em diversos momentos do jogo. O trabalho abordou saída de bola, marcação sob pressão, bolas paradas e escapadas em contra-ataque.

Um time possível tem André Luiz; Danielzinho, Thiago Freitas (Dionatan), Maurício, Ítalo; Bernardo, Thomaz; Clinton, Jhonny Lucas, Adrianinho (Luizinho); João Veras. Destes, Thomaz e Adrianinho jogaram neste domingo, 14 contra a Ponte Preta.

Esta possível escalação tem mudanças em relação ao time titular da derrota por 2 a 1 para o Santa Catarina na primeira rodada. A principal delas deve ser a entrada de Jhonny Lucas no meio-campo, mas há variações possíveis.

Caio Gomes, Dionatan, Luiz Gustavo, Cauã Marinho, João Vithor, Robson Luiz, Luizinho e Luizão também integram a delegação. Para completar a lista de relacionados, foram inscritos mais dois jogadores do Sub-20: o zagueiro e lateral Vinícius Preuss e o goleiro José Luan.

Como planejado pelo clube, titulares da Série C não vão atuar na partida. A delegação quadricolor viajou no início da tarde desta terça-feira, 16, de ônibus, rumo a Chapecó. Os demais jogadores vão treinar normalmente nesta quarta, 17.

Momento quadricolor

Após vitórias importantes contra Caxias e CSA, pela Série C, o Brusque acumula três derrotas consecutivas, contra Náutico, Santa Catarina e Ponte Preta. A partida desta quarta é oportunidade também para quebrar jejum contra a Chapecoense. O último triunfo quadricolor diante da Chape foi obtido em 5 de fevereiro de 2022: 3 a 1 na Arena Condá, pelo Catarinense.

Chapecoense

Na Copa SC, a Chapecoense está atuando com uma mescla entre o time Sub-20 e jogadores jovens até 24 anos, enquanto luta pelo acesso no Campeonato Brasileiro. Jogadores do time principal que necessitem de ritmo de jogo podem ser utilizados na copa.

Na estreia, a equipe comandada pela treinadora Nívia de Lima venceu o Concórdia fora de casa, por 1 a 0. Sete dos 11 titulares tinham mais de 20 anos. O mais velho era o atacante Kaique Maciel, que entrou em campo pelo Anápolis na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, pela Série C, em 10 de agosto.

Antes da Copa SC, o Sub-20 da Chapecoense foi vice-campeão estadual da categoria. Perdeu nos pênaltis a final contra o Criciúma.

Se repetir a escalação da vitória contra o Concórdia, Nívia de Lima colocará a campo um time com Gabriel Werner; Kauan Schramm, Kauan Faria, Luciano, Jackson Igor; Vinícus Poz, David; Almer Salas, Cacá, Mateus Goiano; Kaique Maciel.

Retrospecto

77 jogos oficiais

17 vitórias do Brusque

22 empates

38 vitórias da Chapecoense

78 gols do Brusque

117 gols da Chapecoense

Arbitragem

Franciel dos Santos Martins apita a partida, auxiliado por Clair Dapper e Aline Risso. Samuel Soares é o quarto árbitro.

Chapecoense x Brusque em tempo real

Acompanhe Chapecoense x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

