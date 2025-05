Brusque visita a líder Ponte Preta e tenta voltar ao G-8 da Série C

O Brusque encara a Ponte Preta às 19h30 deste sábado, 17, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Alex Paulino volta a ficar à disposição do quadricolor, que não faz gols há três partidas, enquanto a Macaca chega ao confronto com quatro vitórias consecutivas e retrospecto positivo em casa.

Se mantiver as tendências das últimas partidas, Filipe Gouveia pode escalar uma equipe com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Paulinho Moccelin, Biel (Thomaz), Guilherme Pira; Pollero.

O volante Alex Paulino retorna após ter recebido cartão vermelho direto contra o Náutico na quarta rodada. Como tem dois cartões amarelos acumulados, segue pendurado. Também estão pendurados o técnico Filipe Gouveia e os atacantes Diego Mathias o Paulinho Moccelin.

Conforme lista oficial do clube, o departamento médico tem o zagueiro Dionatan, com fadiga muscular, e o volante Henrique Zen, com entorse no tornozelo. O goleiro Jordan e o atacante Luizinho seguem indisponíveis por lesões.

A rodada começa com o Brusque na nona posição da Série C. A equipe vinha de 10 partidas consecutivas sem derrota e há cinco sem sofrer gols, até perder por 1 a 0 para o ABC no Augusto Bauer no sábado, 10. Agora, não vence e não balança as redes há três partidas.

Nos cinco jogos pela Série C, o Brusque marcou dois gols, ambos por meio de escanteio.

Ponte Preta

A Ponte Preta teve uma pausa de um mês e meio entre a eliminação para o Concórdia na Copa do Brasil e sua estreia na Série C, e os resultados são excelentes desde então. A Macaca é líder, com 13 pontos dos 15 disputados até aqui.

Desde que empatou com o Figueirense em 1 a 1, na estreia, acumulou quatro vitórias consecutivas, contra Retrô, Confiança, Anápolis e Ituano. Ainda não sofreu gols no Moisés Lucarelli, tendo a defesa vazada apenas duas vezes, ambas fora de casa.

Não há desfalques por suspensão na equipe. Estão pendurados os zagueiros Saimon, Wanderson e Emerson Santos; os laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Artur; e o volante Léo Oliveira. Artur volta de suspensão por cartão vermelho, mas segue com dois amarelos acumulados.

Um time provável tem Diogo Silva; Maguinho, Emerson Santos, Wanderson, Danilo Barcelos; Lucas Cândido, Dudu; Elvis, Serginho; Jean Dias e Jonas Toró (Jeh).

Retrospecto

6 jogos oficiais

2 vitórias do Brusque

1 empate

3 vitórias da Ponte Preta

4 gols do Brusque

9 gols da Ponte Preta

No Moisés Lucarelli, o Brusque nunca venceu a Ponte Preta e nunca fez gols. Na Série B de 2021, perdeu por 3 a 0; nas edições de 2022 e 2024, perdeu por 2 a 0.

Arbitragem

O trio é paranaense. José Mendonça da Silva Júnior apita a partida, auxiliado por Heitor Alex Eurich e Sérgio Henrique Monteiro Gomes. Guilherme Francisco Rosário (SP) é o quarto árbitro.

Ponte Preta x Brusque em tempo real

Acompanhe Ponte Preta x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

