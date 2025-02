Brusque visita o Concórdia e tem dois desfalques por suspensão

Sem Mateus Pivô e Ianson, o Brusque enfrenta o Concórdia às 18h deste domingo, 16, no estádio Domingos Machado de Lima, pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense. O lateral-direito e o zagueiro estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O quadricolor precisa vencer, não só para quebrar um jejum como visitante, mas principalmente para evitar riscos de rebaixamento e um distanciamento do G-8.

Os desfalques de Mateus Pivô e Ianson dificultam a escalação no lado direito de defesa. Filipe Gouveia poderá ter que utilizar Dionatan no lugar de Ianson e recuar Diego Mathias para substituir Mateus Pivô. A suspensão de Ianson pode inviabilizar o improviso de Éverton Alemão na ala direita.

Com base em como os jogadores vem sendo utilizados, a ponta direita tem duas opções mais prováveis. Uma é Paulinho Moccelin, que volta de suspensão após cartão vermelho no empate com o Criciúma no sábado, 8. Outra é Gabriel Honório, que volta aos poucos após problema no joelho sentido no último dia 5, contra o Figueirense.

Um possível time tem Matheus Nogueira; Dionatan, Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Diego Mathias, Rodolfo Potiguar, Biel, Alex Ruan; Paulinho Moccelin (Gabriel Honório), Guilherme Pira; Pollero (Robson Luiz).

Jhanpol Torres, Guilherme Pira, Serrato e Biel estão pendurados, além do técnico Filipe Gouveia. Em recuperação de lesões, continuam o zagueiro Maurício e o atacante Luizinho.

O Brusque tem duas vitórias, quatro empates e três derrotas, com seis gols marcados e seis sofridos. A equipe se reapresentou nesta quinta-feira, 13, após a derrota por 1 a 0 para o Santa Catarina. Fará treinos nas manhãs de sexta-feira, 14, e sábado, 15. Inicia a viagem a Concórdia a partir do meio-dia de sábado.

Quase um ano

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 contra o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, foram 13 empates e 15 derrotas em todas as competições, com 17 gols marcados e 44 sofridos.

Concórdia

O Concórdia vem de derrota nesta quarta-feira, 12: 3 a 1 para o Avaí na Ressacada. A equipe soma 11 pontos, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Até o fechamento desta matéria, é dono da pior defesa da competição, com 12 gols sofridos.

Contudo, o Galo d’Oeste tem bom retrospecto em seus domínios. Não perde há 12 jogos no Domingos Machado de Lima. São sete vitórias e cinco empates, com 12 gols marcados e apenas quatro gols sofridos desde a derrota mais recente: 2 a 1 para o Avenida, em 8 de junho, pelo Brasileiro Série D. Venceu seus três últimos jogos em casa.

O técnico Jailson Zatta tem usado três zagueiros jogando fora de casa e dois zagueiros quando a partida é no Domingos Machado de Lima. Neste sentido, uma possível escalação teria Villa; Biteco, Brandão, Felipe, Patryck; Índio, Foguinho; Eli Júnior, Péricles (Kenzo), Lipe Lenger; Wilgner. Estão pendurados o meia Péricles, os volantes Yuri e Luan, e o goleiro Villa. Não há desfalques por suspensão.

Péricles sentiu lesão na coxa esquerda ao tentar um desarme no primeiro minuto do jogo contra o Avaí, e saiu para a entrada de Kenzo. Aos 25 minutos, o zagueiro Rafael foi substituído por lesão.

Outros cinco jogadores estiveram fora da partida anterior por lesão ou problemas físicos: os atacantes Wesley e Kerlly, por lesões musculares; o meia Galdezani, que passa por recondicionamento físico; o goleiro Rodrigo, com inflamação no joelho; e o volante Evandro, que após forte choque de cabeça, aguarda procedimento cirúrgico para correção ocular.

Retrospecto

25 jogos oficiais

11 vitórias do Brusque

10 empates

4 vitórias do Concórdia

37 gols do Brusque

24 gols do Concórdia

Todas as quatro vitórias do Concórdia foram obtidas no Domingos Machado de Lima: em 2008, 2013 e 2015, pela segunda divisão estadual, e em 2021, com placar em 2 a 1, na terceira rodada do Catarinense.

O Brusque não perde para o Concórdia desde então, com três vitórias e quatro empates no período. Destas sete partidas, três foram no Domingos Machado de Lima, com dois empates e uma vitória por 1 a 0 em 23 de março de 2022, no jogo de ida das semifinais do Catarinense.

A única outra vitória do quadricolor sobre o Galo d’Oeste no Domingos Machado de Lima foi obtida em 2 de junho de 2013: 3 a 2, pela Copa Santa Catarina.

Concórdia x Brusque em tempo real

