Após um intervalo de 15 dias sem jogar, o Brusque enfrenta o Floresta às 16h desta segunda-feira, 30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O quadricolor luta pela permanência no G-8 e ganhar posições, diante de um adversário que está a um ponto da zona de classificação.

A rodada começou com o Brusque na sexta posição. O quadricolor de um empate sem gols em casa contra o Tombense e tem Pollero e Paulinho Moccelin como ausências confirmadas. O clube rescindiu o contrato com o centroavante uruguaio na sexta-feira, 27, enquanto o ponta foi transferido para o Arema, na Indonésia.

Estão pendurados o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Jean Mangabeira, o meio-campista Biel e o atacante Diego Mathias. O técnico Filipe Gouveia, que cumpriu suspensão na rodada anterior, volta pendurado com dois cartões amarelos. Outro retorno de suspensão é o do zagueiro Roberto.

Devem permanecer fora, por lesão, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o lateral-direito Mateus Pivô, além do centroavante Álvaro e do goleiro Jordan, que têm lesões com maior tempo de recuperação.

Uma escalação viável tem Matheus Nogueira; Caio Gomes, Roberto (Maurício), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres; Jean Mangabeira, Biel (Alex Paulino); Diego Mathias (Clinton), Thomaz, Guilherme Pira; João Veras.

Esta foi a segunda pausa de duas semanas na Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque jogou apenas três partidas de 1º a 30 de junho, com vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, derrota por 4 a 1 para o Confiança e empate sem gols contra o Tombense.

Floresta

O Floresta abriu a rodada na 11ª posição, com 12 pontos. Com cinco gols marcados, tem o segundo pior ataque da competição no momento, atrás do Retrô, que tem quatro gols. Após derrotas nas duas primeiras rodadas, a equipe vinha de uma sequência de seis jogos sem perder, até os 2 a 0 sofridos diante do CSA fora de casa, pela nona rodada.

O volante Pablo volta de suspensão. Estão pendurados os zagueiros Ícaro e Thomás Kaicky; o lateral-esquerdo Rafael Furlan; e o atacante Jeam.

Uma possível escalação tem Dalton; Thomás Kaicky, Vitão, Ícaro; Mateus Ludke, Thiaguinho, Pablo, Guilherme Nunes (Guilherme Martinelli); Ruan e Jeam.

Arbitragem

O trio é do Distrito Federal. Marcello Ruda Neves Ramos da Costa apita a partida, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Costa Modesto. Joanilson Scarcella de Lima (CE) é o quarto árbitro.

Floresta x Brusque em tempo real

Acompanhe Floresta x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

