Mirando a liderança da Série C, o Brusque enfrenta o lanterna Confiança às 16h30 deste domingo, 1º, no Batistão, em Aracaju, pela oitava rodada. O quadricolor segue com desfalques importantes por lesão, sendo o centroavante Álvaro o mais recente. A partida marca reencontros com o técnico Luizinho Vieira e com o lateral-esquerdo Airton.

Com 14 pontos, O Brusque é o atual vice-líder da Série C. Tem a defesa menos vazada da competição, com dois gols sofridos. Para terminar a rodada na primeira posição, precisa de uma vitória sobre o Confiança e de um empate ou derrota da Ponte Preta diante do Ypiranga na segunda-feira, 2, em Campinas (SP).

Cartões

O atacante Paulinho Moccelin e o volante Alex Paulino voltam após cumprirem suspensão por terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Alex Ruan e o atacante Diego Mathias estão pendurados, assim como o técnico Filipe Gouveia.

Lesões

Alex Ruan e o atacante Guilherme Pira seguem se recuperando de lesões musculares. Enquanto isso, Mateus Pivô segue fora, por conta de fratura na fíbula. Álvaro é o desfalque mais recente, com ruptura total do tendão de Aquiles sofrida na segunda-feira, 26, durante a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo.

Escalações prováveis

Filipe Gouveia tem como opção manter a formação com três zagueiros, utilizada na vitória sobre o São Bernardo. Um time possível teria Matheus Nogueira; Roberto, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres; Diego Mathias, Jean Mangabeira, Alex Paulino, Ítalo; Biel (Thomaz); Robinho (Paulinho Moccelin) e João Veras.

Se a escolha for por voltar ao esquema anterior, os titulares podem ser Matheus Nogueira; Thiago Freitas (Roberto), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ítalo; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Thomaz (Biel, Robinho), Paulinho Moccelin; João Veras.

Sem receber salários, o centroavante Rodrigo Pollero tem comparecido aos treinos recentes, mas não participa das atividades. O contrato de empréstimo, vigente até julho está em impasse com a gestão atual do clube. Sua saída deverá ser oficializada até julho.

Confiança

Após uma excelente primeira parte da temporada, que incluiu o título do Campeonato Sergipano, o Confiança está em queda. O técnico Waguinho Dias foi demitido na terceira rodada, após acumular uma vitória e duas derrotas. Seu sucessor, Luizinho Vieira, outro treinador com passagem pelo Brusque, vem de maus resultados.

São quatro derrotas consecutivas, para Ponte Preta (ainda sob o comando de Waguinho Dias), Maringá, Náutico e Londrina. Na rodada mais recente, o Confiança empatou sem gols com o CSA em Maceió, e ocupa a lanterna, com quatro pontos.

Saídas e cartões

Até o fechamento desta matéria, o Confiança dispensou cinco jogadores nesta semana: o goleiro Rafael Mariano, o zagueiro Jackson, o lateral-esquerdo Gabriel Fontes, o volante Matheus Blade e o atacante Rodriguinho.

O volante Dionísio, ex-Brusque, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem retorna de suspensão são o zagueiro Eduardo Moura e o técnico Luizinho Vieira. Estão pendurados o lateral-esquerdo Airton e o atacante Felipe Clemente.

Possíveis escalações

No empate obtido fora de casa contra o CSA, o Confiança jogou com três zagueiros, num 3-5-2. Uma escalação possível, repetindo a tendência da rodada anterior, teria Felipe Scheibig; Maicon, Lucas Souza, Weriton; Valdir Júnior, Vitinho, Fábio Silva, Geovane, Airton; Felipe Clemente e Thiago Santos.

Optando pela formação que tem jogado no Batistão, uma possível escalação tem Felipe Scheibig; Valdir Júnior, Maicon (Weriton), Eduardo Moura, Airton; Fábio Silva, Geovane, Vitinho; Ronald Camarão, Felipe Clemente; Thiago Santos.

Desfalque recente

O centroavante Neto, artilheiro da equipe no ano com 11 gols, havia se recuperado de lesão e estreado na quarta rodada da Série C. Contudo, levou uma pancada na costela na sexta rodada, contra o Londrina, e foi substituído com meia hora de jogo. Foi desfalque no empate com o CSA.

Reencontros

Diante do Confiança, o quadricolor reencontra o técnico Luizinho Vieira. Ele foi o treinador do Brusque ao longo de 20 rodadas na Série B de 2024, acumulando três vitórias, 10 empates e sete derrotas. Teve sua saída anunciada após a 25ª rodada. No ano anterior, em 2023, foi campeão da Série C com o Amazonas, vencendo o Brusque na final.

O lateral-esquerdo do Confiança é Airton, que jogou pelo Brusque de 2018 a 2023, com 222 partidas e seis títulos pelo clube. O volante Dionísio, que jogou pelo quadricolor em 2024, não jogará para cumprir suspensão.

Retrospecto

3 jogos oficiais

2 vitórias do Brusque

1 vitória do Confiança

9 gols do Brusque

3 gols do Confiança

Na Série B de 2021, o Brusque venceu por 3 a 0 no Augusto Bauer e perdeu por 3 a 2, de virada, no Batistão. Pela Série C de 2023, o quadricolor aplicou 4 a 0, jogando em casa.

Arbitragem

Deborah Cecilia Cruz Correia (PE) apita a partida, auxiliada por Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Edilene Freire da Silva (RN). Marcel Phillipe Santos Martins (SE) é o quarto árbitro.

Confiança x Brusque em tempo real

Acompanhe Confiança x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: