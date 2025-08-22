O Brusque visita o Caxias no estádio Centenário neste sábado, 23, com apito inicial às 17h, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Há três partidas sem vencer, é necessário bater o líder fora de casa para voltar ao G-8 recuperando possibilidades de classificação. Enquanto isso, a equipe grená tem 100% de aproveitamento como mandante e tenta garantir o primeiro lugar com uma rodada de antecedência.

O meio-campista Biel está novamente suspenso, por cartão vermelho direto nos minutos finais de Brusque 1×2 Londrina neste domingo, 17. Matheus Nogueira, Ítalo, Jean Mangabeira, Robinho, Diego Mathias, Guilherme Pira e Luizinho estão pendurados.

Os laterais Alex Ruan e Mateus Pivô saíram lesionados do jogo anterior. Pivô treinou normalmente nesta quinta-feira, 21, no CT do América. Contudo, Alex Ruan deve ser desfalque. Outra ausência dos trabalhos normais desta quinta foi o centroavante Olávio.

Logo após o treino, a delegação do Brusque iniciou viagem de ônibus a Caxias do Sul, com cerca de 570 quilômetros.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Thomaz, Diego Mathias (Ítalo); Adrianinho, Guilherme Pira; Luizão (Olávio).

O Brusque abre a rodada ocupando a nona posição, com 22 pontos, um a menos que Confiança (7º) e Guarani (8º), e dois a menos que o Floresta (6º). Os cinco primeiros colocados (Caxias, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo) já estão classificados, restando três vagas para a segunda fase.

No momento, o quadricolor não vence há três partidas, sendo que os dois jogos mais recentes terminaram com derrota de virada: 2 a 1 para o Anápolis, fora de casa; e 2 a 1 para o Londrina, no Augusto Bauer.

Para voltar ao G-8

O caminho mais claro do Brusque para terminar a penúltima rodada de volta à zona de classificação para a segunda fase é vencer o Caxias. A vitória deverá fazer o quadricolor voltar ao G-8, mas ainda haverá chances de continuar na nona posição, a depender dos outros resultados e do saldo de gols ao fim da rodada.

Outra possibilidade é apenas empatar com o Caxias. Mas, para isto, precisa de uma combinação de cinco resultados:

Guarani x Confiança não poderá terminar em empate;

Ituano x Ypiranga precisará terminar em empate;

O Maringá não poderá vencer o Itabaiana;

O Botafogo-PB não poderá vencer o Tombense;

E o CSA não poderá vencer a Ponte Preta.

Na pior das hipóteses, com uma derrota, o Brusque pode cair à 14ª posição, reduzindo consideravelmente as chances de classificação. Chances de rebaixamento são remotas no momento.

Caxias

O Caxias é líder isolado da Série C, com 12 vitórias, um empate e quatro derrotas, 26 gols marcados e 17 sofridos. Classificado desde a 15ª rodada, agora busca garantir a liderança com uma rodada de antecedência. Para isto, precisa de apenas um empate, mas, com duas rodadas restantes, ainda é possível quebrar o recorde de pontos na primeira fase da Série C deste formato: 41, do Botafogo-PB em 2024.

Jogando em sua casa, no estádio Centenário, o Caxias é letal: venceu todos os oito jogos que disputou na Série C até aqui, com 15 gols marcados e cinco sofridos. Em 2025, só perdeu três jogos, todos para times de Série A: contra Internacional e Juventude, no Gauchão; e contra o Fluminense, pela Copa do Brasil.

Após uma sequência de três vitórias, o Caxias obteve seu primeiro empate na competição (0 a 0), usando um time praticamente reserva contra o lanterna Tombense, fora de casa. Contra o Brusque, o técnico Júnior Rocha, que comanda a equipe deste a terceira rodada, deve voltar a escalar os titulares.

Uma possível escalação tem Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan, Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Tomas Bastos; Iago, Calyson e Gustavo Nescau. O centroavante Welder foi o único titular que entrou em campo contra o Tombense e está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Reencontros

O Caxias tem quatro jogadores que passaram pelo Brusque em 2024: o goleiro Matheus Emiliano, o lateral-direito Ronei, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Lorran.

Caxias x Brusque em tempo real

Acompanhe Caxias x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h30.

