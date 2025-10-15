Brusque visita Santa Catarina precisando de combinação de resultados para seguir na Copa SC

Após a frustração de não conseguir o acesso à Série B do Brasileirão, o Brusque tenta juntar os cacos para buscar uma improvável classificação na Copa Santa Catarina. Nesta quarta-feira, 15, na última rodada do grupo B, o Quadricolor joga na condição de visitante diante do Santa Catarina, no estádio da Baixada, em Ibirama. O jogo está marcado para às 20h.

Para classificar, o Brusque precisa vencer o Santa Catarina, que já tem a primeira colocação do grupo garantida, e torcer para um tropeço do time B da Chapecoense diante do Concórdia na Arena Condá. Em caso de empate em Ibirama, o Quadricolor está eliminado.

Ressaca da Série C

O Brusque voltará a campo apenas quatro dias após a derrota para o Náutico em Recife por 2 a 1, que manteve o time na Série C. Um empate era suficiente para a equipe subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas um pênalti na reta final definiu a vitória do time pernambucano, que ficou com a vaga.

Nos cinco primeiros jogos da Copa Santa Catarina, o Brusque jogou com seu time reserva, mas, agora que a Série C finalizou, o técnico Bernardo Franco deve colocar os titulares em campo.

Não há garantias, porém, de que todos os jogadores principais sejam utilizados por conta de desgaste.

“A gente precisa ver como será o jogo na quarta-feira depois dos jogadores se entregarem 1.000% aqui. Vamos mobilizar a equipe, precisamos da vitória e de uma combinação de resultados. O nosso foco era a Série C, não subimos por causa de cinco minutos”, disse Bernardo após a derrota para o Náutico.

Na tarde desta terça-feira, 14, o Brusque encerrou a preparação com um treino tático no CT do Marreco. A atividade teve como foco principal os ajustes de bolas paradas, ofensivas e defensivas. O elenco trabalhou posicionamento, movimentação e situações específicas de jogo.

Jogadores como Biel, Alex Ruan e Olávio vinham atuando com lesões, por exemplo, mas foram relacionados. O único desfalque por suspensão é de José Ítalo. Entre os titulares da Série C, apenas Guilherme Pira não está entre os relacionados.

Assim, o Brusque deve começar com: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo, Clinton, Diego Mathias; Biel, Olávio.

Em busca da melhor campanha

Após uma grande campanha em sua primeira participação no Campeonato Catarinense, quando chegou às semifinais e só caiu nos pênaltis para o Avaí, o Santa Catarina, que já tem vaga na Série D e na Copa do Brasil de 2026, faz também uma participação ótima na Copa SC.

O time do Rio do Sul tem quatro vitórias, incluindo um triunfo por 2 a 1 sobre o Brusque no Augusto Bauer, e um empate e, caso vença na rodada final, o time do técnico Jordã Rodrigues vai terminar a primeira fase com a melhor campanha de todos os 16 participantes da competição. O Santa Catarina ainda tem a melhor defesa da Copa SC, com apenas três gols sofridos.

“Toda equipe está de parabéns pelo objetivo traçado e pelo que fizemos dentro de campo, mas ainda temos mais um jogo importante para continuarmos com a confiança alta. Temos um grupo que trabalha demais, que entende os objetivos dentro da competição. Estamos bem focados para este duelo contra o Brusque sabendo que essa competição não dá margem para derrotas. É seguir com os pés no chão, humildade, treinando bastante para estar preparados para os desafios que vão surgir”, disse o artilheiro do time, Renan, com quatro gols na competição.

O time pode poupar titulares, mas, caso mantenha a escalação dos últimos jogos, deve ter: Marcos; Dija, Beto, Kaue, Coruja; Galdino (DVD), Negueba, Renan; Caíque (Yhago), Bruninho, Baggio. A equipe não tem desfalques por suspensão.

Arbitragem

Adriano Roberto de Souza comanda o jogo, auxiliado por Alex dos Santos e Jonas Ralf Richter. Thiago Mariano é o quarto árbitro.

Ingressos

O Santa Catarina fez promoção de ingressos, que custam R$ 25 para a arquibancada e R$ 15 para geral e visitante. As entradas estão sendo vendidas on-line. O jogo acontece em Ibirama por conta de obras no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul.

Santa Catarina x Brusque em tempo real

Acompanhe Santa Catarina x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

