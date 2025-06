As primeiras horas da manhã desta terça-feira, 17, em Brusque, foram marcadas por um cenário atmosférico digno de registro.

Ainda durante a madrugada, uma espessa camada de neblina começou a se formar sobre a cidade, impulsionada pela combinação entre o ar frio e a completa ausência de ventos.

O fenômeno, que ganhou força antes mesmo do amanhecer, cobriu bairros inteiros e reduziu drasticamente a visibilidade nas vias urbanas.

Visibilidade reduzida em Brusque

Para quem precisou sair cedo ou enfrentar o trânsito, a atenção, pois, teve que ser redobrada.

A névoa densa então dificultava a visualização de cruzamentos, sinalizações e veículos em movimento, exigindo cautela em cada deslocamento.

Brusque e a paisagem

No entanto, por trás dos desafios, o fenômeno entregou uma paisagem de rara beleza.

À medida que os primeiros raios solares começavam a vencer a barreira branca formada pela neblina, a cidade ia sendo gradualmente revelada sob um véu dourado.

O que antes era cinzento e misterioso se transformava em tons quentes, quase mágicos, conforme a manhã avançava.

A luz do sol, filtrada pela névoa em dissipação, criava um cenário visual que então impressionava a cada instante.

Cenas capturadas por drone

Do alto, a cena se mostrava ainda mais impactante. Um drone capturou imagens do bairro Rio Branco e arredores, em uma tomada vertical que alcançou uma altura acima do manto de neblina.

Lá de cima, era possível ver morros e montanhas contornados por nuvens baixas, com parte da cidade surgindo aos poucos, como se estivesse sendo desvelada por mãos invisíveis.

A camada branca, agora fragmentada, permitia vislumbrar construções, ruas e a vegetação urbana, emoldurada pela atmosfera úmida da manhã.

O contraste entre a neblina persistente e a luz solar emergente produziu imagens de forte apelo visual.

Sol emergindo em Brusque

Em instantes, Brusque deixou de ser apenas uma cidade coberta por nevoeiro para se transformar em uma paisagem quase cinematográfica, revelada com delicadeza e imponência.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

