Imagens aéreas feitas por drone nesta quinta-feira, 17, mostram o andamento das obras no lote 2 da nova avenida Beira Rio, em Brusque, enquanto o lote 1 também se destaca, com registros observados do alto.

O trecho do lote 2, localizado no bairro Rio Branco, estende-se da empresa Irmãos Hort até a ponte José Germano Schaefer, conhecida como ponte do Pilolo.

Essa extensão ainda não conta com pavimentação, mas está em fase de preparação, recebendo a estrutura necessária para alargamento e aplicação da estrutura asfáltica.

Conexões importantes para Brusque

Assim como o primeiro lote, o lote 2 tem previsão de entrega até o fim de 2025.

Ambos formarão a ligação contínua entre os bairros Jardim Maluche e Rio Branco, incluindo uma ponte e acessos importantes entre diferentes partes daquela área da cidade.

A futura avenida Beira Rio contará com trânsito em mão-dupla e será uma das mais significativas intervenções urbanas da cidade.

Brusque terá novo parque

No lote 1, que se estende da Apae até a empresa Irmãos Hort, os serviços também seguem avançando em ritmo acelerado.

Ali, estão previstas uma ponte, um parque com estacionamento e outras melhorias urbanas.

Parte do terreno já foi adquirido e será utilizado para a construção de uma área alagável com gramado e quadras, em parceria com a iniciativa privada.

Lote 3

Na sequência da ponte do Pilolo, inicia-se o lote 3, que seguirá até a ponte Alois Pettermann, que faz a conexão entre os bairros Rio Branco e Dom Joaquim.

Esse trecho ainda não teve a licitação iniciada, mas o governo municipal então prevê o lançamento do edital em breve.

Nesse ponto, será necessária a ampliação da ponte existente, a fim de garantir melhor escoamento das águas do Itajaí-Mirim.

Lote 4

Por fim, o lote 4 encerrará o traçado da nova avenida, com a ligação até a rua Orides Schwartz, no bairro Guarani. Trata-se de um segmento mais curto, ainda em fase de planejamento.

Quando totalmente concluída, a nova Beira Rio trará não apenas mais uma rota viária de grande relevância, mas também espaços urbanos revitalizados, acessos estratégicos e uma integração mais eficiente entre os bairros de Brusque.

Ao fim desta edição, após os anúncios, imagens aéreas feitas nesta quinta-feira revelam, com riqueza de detalhes, os avanços no lote 2 da futura Beira Rio, uma das obras mais esperadas de Brusque.

Brusque vista do alto

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

