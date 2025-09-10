Nesta quarta-feira, 10, Brusque despertou sob denso nevoeiro, que apagou os contornos da cidade e impôs cautela redobrada no trânsito devido à baixa visibilidade.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Enquanto o município permanecia parcialmente escondido sob a névoa, um drone subiu aos céus e registrou imagens inéditas — revelando um espetáculo visual que só pôde ser visto do alto.

Por essa razão, uma galeria completa das imagens captadas nas alturas será então apresentada no fim desta edição.

Tempo seco em Brusque

Esse contraste entre as condições registradas junto ao solo e o cenário revelado nas alturas marca não apenas um momento de beleza rara, mas também sinaliza uma mudança no comportamento climático.

Nesse contexto, a previsão indica a manutenção de um padrão atmosférico mais estável e, até o fim de semana, conforme antecipa a Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho.

Diante desse cenário à vista, atividades ao ar livre voltam a ganhar espaço — da secagem de roupas a caminhadas e passeios, que haviam sido limitados pelos dias anteriores de instabilidade.

Brusque em fotos

A visão aérea, pois, captada pelo drone, revelou um oceano branco suspenso entre montanhas, com os cumes despontando acima da névoa.

O cotidiano ganhou contornos quase surreais, transformando o amanhecer em uma paisagem de rara beleza.

A galeria completa das imagens aéreas está disponível após os anúncios, no fim da edição, possibilitando explorar cada detalhe deste amanhecer singular em Brusque.

Com isso, apresenta uma perspectiva inédita que somente a visão das alturas pôde revelar, transformando a visão da cidade em um espetáculo raro.