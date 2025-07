A manhã gelada do domingo, 6, com temperaturas abaixo dos 10°C em Brusque, não impediu que o calor humano tomasse conta do ginásio de esportes do Sesc.

Enquanto o frio dominava o lado de fora, dentro do espaço acontecia a 2ª edição local do Dia Mundial das Danças Circulares, um encontro marcado pela harmonia, conexão e pelo movimento coletivo.

O evento, gratuito e aberto à comunidade, teve início às 9h e atraiu um grande público interessado em vivenciar uma experiência diferente — conduzida com leveza, sabedoria e sensibilidade pelas organizadoras Maiana Dietrich Luchini e Geisa Franschini.

Brusque em conexão

Ao longo da manhã, participantes de diferentes idades se uniram em roda para dançar, compartilhar e celebrar valores como união, alegria e pertencimento.

Com o tema “Felicidade, União e Sabedoria Ancestral”, o encontro de Brusque se somou simbolicamente a uma rede mundial de eventos realizados neste mês de julho.

Dessa forma, conectou pessoas de diversos países por meio das Danças Circulares — uma prática que vai muito além da dança.

O que são Danças Circulares

Inspiradas em coreografias tradicionais de povos do mundo inteiro, as Danças Circulares são realizadas em grupo, formando uma roda que simboliza igualdade e cooperação.

Ao som de músicas variadas, os movimentos conduzem o corpo e a mente a um estado de presença e equilíbrio.

Mais do que uma atividade artística, trata-se de uma vivência que promove bem-estar físico, mental e espiritual, despertando a consciência corporal, o senso de coletividade e a valorização das culturas ancestrais.

Em um círculo, não há competição, nem hierarquia: todos são convidados a compartilhar, apoiar e crescer juntos.

Brusque fotografada

Brusque vista no Sesc

