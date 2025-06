No fim da tarde da última quarta-feira, 18, em Brusque, o pavilhão de eventos Maria Cecília Vidotto Imhof — mais conhecido como o pavilhão da Fenarreco — foi palco de uma cerimônia repleta de emoção, olhares apaixonados e sonhos que, enfim, se tornaram realidade.

Às 17h, teve início a 4ª edição do Casamento Coletivo, ocasião em que 47 casais oficializaram suas uniões, em ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Brusque.

Desde que foi criado, em 2017, o projeto tem se consolidado como uma importante ação de inclusão social.

A cada nova edição, além de oferecer a oportunidade de oficializar o matrimônio, o projeto proporciona também a vivência de um momento digno, festivo e acolhedor.

Logo nos primeiros meses do ano, são abertas as inscrições para interessados em participar da iniciativa, que vem se tornando um verdadeiro símbolo de união comunitária.

No total, foram 47 uniões celebradas, porém apenas 42 casais estão listados, já que alguns não estavam presentes no momento do registro fotográfico.

Laços firmados em Brusque

Responsável direto pela organização, o educador social Narciso Rosa Andrade destaca um aspecto singular desta edição.

Segundo ele, chama atenção a presença marcante de jovens casais, muitos com idades abaixo da média observada em anos anteriores.

Além disso, a maior parte dos participantes foi formada por imigrantes vindos de diferentes regiões do país, que escolheram Brusque como lar.

Nesse contexto, o casamento coletivo surge como uma forma de firmar laços em meio à nova realidade, conforme explica Narciso.

Brusque celebra o amor

Assim que o relógio marcou o início da cerimônia, os organizadores conduziram os noivos por um momento cuidadosamente preparado, carregado de simbolismo e emoção.

Na sequência, os casais tiveram a oportunidade de desfrutar de um coquetel especial, pensado para valorizar cada detalhe da comemoração.

Logo depois, a celebração ganhou ainda mais leveza com um animado baile recreativo, marcado por música, alegria e a presença calorosa das famílias.

Assim, o evento proporcionou aos noivos não apenas a oficialização no papel, mas também uma experiência completa e memorável.

Apoio oficial

A ocasião, além de reunir autoridades locais, foi enriquecida por um momento de bênção conduzido por um pastor, tornando a celebração ainda mais simbólica e acolhedora.

Entre elas, esteve o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), reafirmando o apoio do poder público às ações que fortalecem vínculos e ampliam o acesso à cidadania.

Marco de afeto em Brusque

Dessa forma, entre trajes bem escolhidos, passos sincronizados e emoções à flor da pele, a edição de 2025 do Casamento Coletivo de Brusque se destacou por ir além de um simples evento formal.

Na prática, representou um marco de afeto compartilhado, no qual histórias distintas se entrelaçaram em torno de uma mesma celebração.

Ao término desta edição, logo após os anúncios, está disponível uma galeria com os melhores momentos da celebração.

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

