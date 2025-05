Este fim de semana foi marcado por celebrações repletas de simbolismo e fé em Brusque. Diversas paróquias da cidade abriram suas portas para as tradicionais missas de Primeira Eucaristia, um dos momentos mais importantes da caminhada cristã na Igreja Católica.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Entre o sábado, 17, e a manhã deste domingo, 18, centenas de crianças e pré-adolescentes receberam pela primeira vez a hóstia consagrada, sacramento que representa o Corpo de Cristo, em um rito que marca o início da participação plena na Eucaristia.

As celebrações emocionaram pais, padrinhos, familiares e fiéis, lotando então as igrejas para acompanhar cada detalhe.

Meninos com trajes sociais elegantes e meninas vestidas de branco, preparadas com carinho, deram um brilho ainda maior ao cenário litúrgico, cuidadosamente ornamentado para a celebração.

Brusque som tempo seco

Sob uma condição meteorológica de tempo seco e temperaturas agradáveis, o clima também contribuiu para que tudo ocorresse da melhor forma.

Assim, as duas datas criaram o cenário perfeito para que as famílias pudessem registrar esse momento único na vida de seus filhos.

Marco afetivo

A primeira comunhão, mais do que uma tradição religiosa, é um marco afetivo na vida de muitas famílias.

Para muitos pais, trata-se da realização de um sonho cultivado desde o batismo, sendo motivo de orgulho e gratidão.

Para as comunidades paroquiais, é também sinal de renovação da fé e de continuidade da vida cristã.

Emoção em Brusque

Ao longo das missas, a emoção foi evidente nos olhares e nos gestos. A cada criança que se aproximava do altar, havia então silêncio e reverência.

Cânticos especiais, mensagens do evangelho e bênçãos marcaram a atmosfera litúrgica que uniu gerações em um mesmo sentimento de comunhão.

Galeria mais adiante

Para ilustrar a beleza desse fim de semana tão especial, esta edição apresenta, logo após os anúncios, uma galeria de fotos com registros feitos em algumas das paróquias de Brusque.

As imagens revelam não apenas a delicadeza dos detalhes, mas também a força do simbolismo envolvido neste rito sagrado.

Acompanhe as cenas mais adiante e reviva, por meio das fotografias, os instantes de fé, emoção e alegria que então marcaram as celebrações de primeira comunhão na cidade.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh mantém seu padrão de excelência editorial graças ao apoio dos parceiros comerciais, que acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo para conhecer, entrar em contato e então descobrir os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. GALERIA – Brusquense então realiza sonho de esquiar no vulcão Etna, na Itália

2. Brusque exposta à estiagem: fotos então revelam os efeitos após 27 dias secos

Brusque em fotos

*Capela Santo Antônio/Rua Nova Trento >>

*São José Operário/Bairro Rio Branco >>

*Capela Nossa Senhora do Carmo/Bairro Tomaz Coelho >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK