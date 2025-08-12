Brusque atravessa um agosto sob o rigor de um inverno pouco frequente em mais de uma década, marcado, sobretudo, pelo frio das madrugadas, cuja recorrência tem definido o padrão térmico nesta fase do ano.

Com efeito, o levantamento realizado nos primeiros doze dias do mês, com dados obtidos até esta terça-feira, 12, revela uma média parcial de 15,8°C.

Essa marca, pois, se distancia de forma expressiva da média histórica do mês, tradicionalmente situada em torno de 18°C.

Por conta desse desvio térmico, o atual agosto desponta como o mais frio em pelo menos 13 anos, segundo dados obtidos por meio do monitoramento extraído da rede de estações meteorológicas pertencentes ao pesquisador Ciro Groh.

Como consequência, Brusque vem enfrentando uma sucessão de madrugadas com temperaturas significativamente baixas, o que tem contribuído para a queda expressiva da média geral do mês.

Brusque no histórico

Para compreender melhor o impacto deste resfriamento, é fundamental observar o comportamento das temperaturas em anos anteriores.

A seguir, são listadas as médias mensais de agosto desde 2012, calculadas com base nos dados dos 31 dias completos de cada mês, conforme o sistema de monitoramento.

Esses dados permitem então visualizar, com clareza, como o mês atual se destaca em relação à série histórica recente, reforçando a singularidade do momento vivido pela cidade.

Médias de agosto em Brusque

2012___16,9°C

2013___17,2°C

2014___19,2°C

2015___21,3°C

2016___17,8°C

2017___18,7°C

2018___16,7°C

2019___17,9°C

2020___18,1°C

2021___18,3°C

2022___17,0°C

2023___19,0°C

2024___17,9°C

2025___15,8°C (média parcial do mês)

Brusque e o frio à vista

Diante da curiosidade sobre a continuidade desse frio, especialmente durante as noites, o meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim esclarecendo as projeções para a segunda quinzena.

Segundo ele, há tendência de que o padrão mais rigoroso regrida gradualmente em Brusque e região na sequência da segunda metade de agosto.

Caso as projeções se confirmem, as temperaturas noturnas tendem a se estabilizar acima dos 10 °C.

Já as tardes, por sua vez, passarão a registrar com mais frequência valores superiores aos 20 °C, à medida que o mês avança.

Ainda de acordo com Puchalski, esse comportamento é típico de transições climáticas dentro do próprio mês, quando massas de ar frio começam a perder força e dão lugar a períodos mais agradáveis, embora ainda dentro do contexto invernal.

Brusque revela belas cenas

Apesar das madrugadas geladas, Brusque tem revelado paisagens de rara beleza ao longo dos dias.

Nesta terça-feira, por exemplo, o cenário de temperaturas agradáveis sob a presença do sol proporcionou imagens que contrastam com o rigor térmico das noites anteriores.

A cidade, envolta por uma atmosfera estável, revelou cenas que capturam não apenas o cotidiano dos moradores, mas também a estética única que o inverno pode oferecer.

Logo após os anúncios, a galeria de fotos apresenta o contraste entre o frio intenso das madrugadas e a suavidade das tardes agradáveis.

Imagens que traduzem a essência de Brusque neste agosto singular — um mês frio, sim, mas também repleto de beleza.

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

