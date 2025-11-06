Na noite de quarta-feira, 5 de novembro, Brusque foi envolvida pela mais brilhante superlua de 2025, que emoldurou o céu da cidade com uma beleza singular e transformou o cenário urbano em palco de um espetáculo natural que encantou moradores e visitantes.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Nesse contexto, o tempo estável, aliado ao clima agradável e às poucas nuvens, criou as condições ideais para contemplar o fenômeno em sua plenitude.

O evento, que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu — ponto mais próximo da Terra em sua órbita —, fez com que o satélite natural surgisse até 8% maior e 16% mais luminoso do que o habitual, proporcionando uma experiência visual rara.

Brusque deslumbrante

Antes mesmo de a lua despontar no horizonte, o céu de Brusque já chamava atenção com um pôr do sol de cores intensas, seguido por um crepúsculo suave que, aos poucos, parecia preparar o palco para o espetáculo lunar que viria.

À medida que a noite avançou, a lua cheia assumiu então o protagonismo que antes pertencia ao sol poente, dominando o céu com imponência e clareando a cidade com sua luz prateada.

Brusque movimentada

Assim, Brusque ganhou novos contornos, diante de ruas e praças se tornando pontos de observação, enquanto olhares se voltavam para o alto em contemplação.

Com celulares em punho, moradores e visitantes registraram o momento com entusiasmo, compondo uma verdadeira celebração coletiva da natureza.

Por consequência, a cidade ganhou um novo brilho, com pessoas espalhadas pelas praças, enquanto cada registro traduzia o encantamento coletivo diante do fenômeno.

Sobretudo, a superlua não apenas encantou os olhos, mas também inspirou uma série de registros fotográficos que retratam com precisão a progressão da noite — desde o esplendor do entardecer até o ápice do satélite dominando o firmamento.

As belas fotos

Para quem deseja reviver esses momentos que as palavras escritas dificilmente descrevem em sua totalidade, está disponível, mais adiante, uma galeria de imagens espetacular.

As fotografias, pois, organizadas de forma sequencial, conduzem o observador por uma jornada visual que começa com o pôr do sol e culmina na plenitude da superlua.

Trata-se, portanto, de uma oportunidade rara de reconexão com a beleza natural que, por uma noite, transformou Brusque em cenário de destaque.

*Confira as imagens após os anúncios no fim da edição.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Estufa Cipriani então guarda um pedaço da Itália em Nova Trento; conheça o lugar

2. Guabiruba então sedia desafio que destaca a força das brigadas industriais

Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK