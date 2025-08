A combinação entre tempo seco, temperatura agradável e aromas reconfortantes deu o tom da 1ª Noite de Sopas, realizada no sábado, 2, com início às 19h em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O evento, promovido pela Fundação Logosófica de Brusque, reuniu um expressivo número de pessoas no salão da Associação de Moradores da Rua Bulcão Viana e Adjacências (Ambavia), transformando o espaço em um ambiente de calor humano e celebração.

Além da forte adesão do público, o evento destacou-se pela atmosfera acolhedora e pela organização atenta aos mínimos detalhes, combinando sabor, propósito e união.

Desde as primeiras horas da noite, o salão foi ganhando vida com a presença de famílias inteiras, amigos e moradores, que compareceram para prestigiar a iniciativa.

Além disso, todos aproveitaram para saborear os diferentes caldos preparados com dedicação.

Sopas conquistam Brusque

Logo à entrada, já era possível perceber o aroma inconfundível das panelas fumegantes, estrategicamente dispostas sobre mesas decoradas com simplicidade e bom gosto.

À medida que as primeiras conchas eram servidas, os comentários sobre os sabores começaram a circular entre os presentes — e não tardou para que muitos retornassem para repetir a experiência.

Entre as opções servidas, destaque para o tradicional caldo de feijão com legumes e o capeletti de frango.

Já a mandioquinha com carne e o sempre querido caldo verde com calabresa também conquistaram os presentes.

Para atender a todos os paladares, também foi disponibilizada uma feijoada vegana, cuja aceitação surpreendeu até mesmo os organizadores.

A variedade e o cuidado no preparo fizeram da noite não apenas um encontro gastronômico, mas uma verdadeira celebração da convivência e da solidariedade.

Nova sede em Brusque

De acordo com a responsável pela Fundação Logosófica de Brusque, Andréa Moresco, esta 1ª edição da Noite de Sopas teve um propósito especial: arrecadar fundos para a futura construção de uma nova sede da instituição.

O atual espaço, localizado na Avenida Otto Renaux no bairro São Luiz, já não comporta a crescente procura de pessoas interessadas em conhecer e estudar a Logosofia, o que impulsionou o desejo de expansão.

Logosofia em poucas palavras

Criada em 11 de agosto de 1930 pelo pensador humanista argentino Carlos Bernardo González Pecotche, a Ciência Logosófica propõe um caminho de evolução consciente.

Nesse sentido, sua proposta se baseia na vivência prática dos conhecimentos estudados.

Com enfoque no autoconhecimento e na superação das limitações internas, essa ciência está presente em diversos países.

Além disso, conta com instituições de ensino que aplicam a pedagogia logosófica na formação de crianças e adolescentes.

Em Brusque, a fundação foi então reconhecida como entidade de utilidade pública em 2023, atuando sob o nome de Instituto Logosófico de Brusque.

Convite para Brusque e região

Ainda dentro da programação comemorativa dos 95 anos da Fundação Logosófica — celebrados em 11 de agosto —, a sede de Brusque está promovendo também uma atividade voltada à reflexão.

Trata-se de uma Roda de Conversas com o tema “Como organizar a vida para evoluir”, que será realizada na terça-feira, 5, às 19h15min, na sede localizada na Avenida Otto Renaux, no bairro São Luiz.

A entrada é gratuita, porém com vagas limitadas. Interessados podem garantir participação e obter mais informações pelo WhatsApp (47) 99909-2129.

Noite de Sopas em fotos

Por fim, registros fotográficos desse momento especial compõem a galeria disponível ao final desta edição, logo após os anúncios.

Um convite, pois, à apreciação visual de tudo o que palavras não conseguem descrever por completo.

Galeria após apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Leia também:

1. Padre de Botuverá e grupo de ciclistas da região então pedalam 310 km em jornada de fé e superação

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK