Brusque vive suspense em uma gestão decepcionante da SAF

O Brusque só volta a campo daqui a mais de um mês, na estreia da Série C contra o Ituano, fora de casa. Durante quase toda a quaresma, tem muita coisa para ser respondida, com todas as informações de que a SAF não estaria cumprindo com o que a diretoria “vendeu” para torcedores e conselheiros para aprovar a venda do clube às pressas no final de janeiro.

O presidente Danilo Rezini, com todas as letras, afirmou que, 48 horas após a assinatura da venda da SAF, haveria um aporte imediato de mais de R$ 6 milhões para a quitação dos salários e premiações atrasados, incluindo uma bolada de R$ 1,6 milhão do acesso para a Série B do ano passado. Isso não aconteceu e todos, de jogadores a funcionários, pedem uma solução.

A SAF do Brusque, cada vez mais, se torna um grande ponto de interrogação. O que se imaginava ser uma ótima notícia, com a solução dos problemas financeiros do clube, virou dúvida. E a situação caminha para piorar, com a ameaça de funcionários ingressarem com ações na Justiça e a possibilidade de jogadores importantes do elenco irem embora. Até agora, a gestão Rubens Takano é uma grande decepção.

Torcedores estão muito ressabiados. Dizem que “aquele Brusque” que tinha uma relação fechada entre clube e torcida, não existe mais. Até mesmo um conselheiro, que aprovou o contrato da SAF, me disse em particular que o futuro do clube “é negro”.

Serão dias de apreensão, onde todos precisam ficar bem atentos. O início da nova gestão é extremamente preocupante, pra não dizer desanimadora.

Filas

A nova gestão do Brusque, pensando em economizar uns trocados, decidiu abrir os portões do Estádio Augusto Bauer apenas uma hora antes dos jogos, criando enormes filas debaixo de forte calor na rua, e muita insatisfação dos torcedores.

O movimento da SAF quadricolor vai em direção contrária ao que outros clubes fazem, estimulando que as pessoas entrem mais cedo na arquibancada e justamente diminua as aglomerações. Sinceramente, não sei que tipo de experiência querem oferecer para o torcedor.

Seleção

O técnico Dorival Junior convocou ontem a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, e a lista conta com a volta de Neymar, que retornou em alto estilo ao Santos e faz sim por merecer uma volta com a amarelinha. Penso que ele volta motivado para colocar o time do Brasil na Copa, e ele tem um fator diferencial para comandar o jovem time. Convocação acertada.

