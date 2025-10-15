Brusque viveu na terça-feira, 14, uma das tardes mais emocionantes da 38ª Fenarreco. No pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, a programação dedicada à terceira idade transformou o espaço em um cenário de alegria, ternura e celebração da vida.

Sorrisos espontâneos, reencontros calorosos e o brilho no olhar de quem carrega décadas de histórias então marcaram o tom de uma festa repleta de significados.

Nesse contexto, o evento revelou-se um verdadeiro tributo aos idosos, que foram recebidos com afeto e entusiasmo.

Fenarreco das gerações

Entre danças típicas, passos compassados e gestos cheios de leveza, o público reviveu tradições que atravessam gerações.

Cada melodia executada pelas bandinhas germânicas parecia conduzir os presentes a um tempo de memórias queridas, unindo passado e presente em perfeita sintonia.

Com efeito, o pavilhão ganhou contornos de emoção. O aroma das comidas típicas, o som das canções e o burburinho das conversas criaram uma atmosfera acolhedora, em que a alegria se manifestava em cada detalhe.

Muitos aproveitaram o momento para dançar, enquanto outros preferiram observar, deixando-se envolver pela harmonia contagiante que tomava conta do ambiente.

Fenarreco de emoções

Sobretudo, a tarde foi marcada por uma celebração da vitalidade e da sabedoria. Homens e mulheres que ajudaram a construir a identidade de Brusque e região foram homenageados com gestos simples, porém repletos de significado.

Entre abraços demorados e risos sinceros, a ocasião reafirmou que a felicidade não conhece idade e revelou a permanência da juventude do espírito em cada coração ainda aberto ao encanto da vida.

Ademais, o espaço externo também foi tomado por momentos de leveza e descontração.

O parque de diversões, os aromas da gastronomia e o colorido do público completaram o cenário, compondo uma tarde que misturou tradição, convivência e emoção em doses perfeitas.

Energia contagiante

A energia dos idosos, pois, somada ao entusiasmo das novas gerações, deu à festa um brilho especial.

Com isso, a Fenarreco demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de unir pessoas e resgatar valores que transcendem o tempo.

Ao celebrar a terceira idade, a festa reafirmou sua essência como espaço de pertencimento, memória e alegria compartilhada.

Cada gesto revelou a beleza de envelhecer com dignidade e entusiasmo, e cada sorriso traduziu a força de quem continua escrevendo, com doçura, as páginas da própria história.

Em síntese, a tarde dedicada à terceira idade tornou-se um dos momentos mais comoventes desta edição da Fenarreco, recordando que viver é, acima de tudo, um ato de gratidão e esperança.

São imagens que capturam então a emoção genuína de uma tarde inesquecível e que traduzem, em cada olhar, o verdadeiro espírito da festa.

Fenarreco em fotos

